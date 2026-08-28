Si usted es deudor de un banco, de una fintech o del usurero de la otra cuadra y cometió el pecado de estar en mora, no proteste. Usted es parte de un “mercado repugnante”. ¿No lo sabía? Es que no escuchó a Javier Milei en la Escuela ORT. El Presidente repitió por enésima vez conceptos de su último libro, La moral como política de Estado. Más allá de los devaneos entre religiosidad y capitalismo por los que la obra transcurre, aprovechó las mentes de los adolescentes para machacar contra la “demagogia” de la oposición que “crea situaciones basadas en lo que la literatura llama los mercados repugnantes, y con eso hacen campaña negativa”. Recordó cuando, en 2023, “decían que yo iba a vender órganos, que iba a haber un mercado de órganos. Que yo sepa, no existe dicho mercado”. También “dijeron que yo iba a promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se mataran durante el recreo”. Tal vez los avatares de la gestión le hayan hecho olvidar que fue él quien planteó esos temas como candidato, aunque por suerte luego los dejó de lado. “El nuevo mercado repugnante en el que están trabajando es el de la morosidad”, agregó. Así que ya sabe: olvídese de esas fantasías que solo están en la mente afiebrada de un opositor.