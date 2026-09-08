Roban dos valiosos cuadros del Museo Renoir en Francia, un año después del asalto al Louvre

PARÍS.– Francia, todavía traumatizada por el asalto hace un año al Museo del Louvre, ha vuelto a despertarse hoy con otro gran robo a una pinacoteca. Esta vez ha ocurrido en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer (de 53.354 habitantes), donde dos ladrones irrumpieron pasadas las cinco de la mañana de este martes y se llevaron cuatro cuadros —de los 12 que alberga el museo—, valuados en nueve millones de euros, según informó Bryan Masson, el alcalde de esta ciudad del sureste francés ubicada entre Niza y Cannes. Dos de las obras, sin embargo, fueron abandonadas en la huida.

El robo, señaló Masson, fue captado por las cámaras de videovigilancia del museo. La policía persiguió a los ladrones, quienes dejaron caer dos de las telas durante la fuga y lograron escapar con las otras.

El estudio de Pierre-Auguste Renoir, en el museo de Cagnes-sur-Mer DEA/G Nimatallah/De Agostini/Getty Images

A las 5.48 de la mañana un comando “bien equipado y visiblemente bien informado”, explicó también Masson, accedió a los jardines del museo, tras cortar la valla. “Inmediatamente, el dispositivo de seguridad se activó y alertó a las policías nacional y municipal”, afirmó el alcalde. “Llevaban cascos, guantes y ropa de camuflaje; estaban bien informados. Eran personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo”, añadió.

Según las primeras informaciones, los ladrones entraron en el museo rompiendo un ventanal. La intervención se produjo en menos de cinco minutos, lo que obligó a los ladrones a apoderarse de las dos obras que se encontraban en la planta baja. “Llevaban un cuchillo eléctrico y una sierra metálica, y cortaron los pistones que sujetaban los marcos”, como demuestran las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer, en declaraciones a la prensa sobre el robo de las obras de Renoir: dos sospechosos permanecen en libertad VALERY HACHE - AFP

La Subdirección de Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) se ha hecho cargo de la investigación. Las huellas dactilares están siendo analizadas, según aseguró el alcalde, quien calificó los hechos de “terribles” y consideró que “hay que hacer esfuerzos” para mejorar la seguridad del lugar.

Las 12 pinturas del recinto son obra del artista Pierre-Auguste Renoir. El museo era una mansión impresionista donde el pintor falleció en 1919, y en 1960 fue reconvertida en el lugar de exhibición de la obra del maestro junto a una colección de 40 esculturas, mobiliario y fotografías. Masson no ha aclarado cuáles fueron los cuadros de Renoir robados.

Francia fue sacudida hace un año por un inusitado robo al Museo del Louvre, en octubre de 2025, en el que los ladrones se hicieron con un botín de joyas y con una diadema de la emperatriz Eugenia de Montijo, todo valuado en 88 millones de euros. España sufrió lo propio con el robo del Tesoro de Villena en Alicante, el pasado 27 de agosto.