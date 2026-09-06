La familia Blaquier aclaró que no exportó ni venderá obras de arte argentino de su colección

En una comunicación oficial que hizo llegar a LA NACION, la familia Blaquier informó que las obras de arte argentino y latinoamericano que integran su importante colección no dejaron el país ni estarán en venta.

“Con respecto a la nota de hoy 06 de septiembre de 2026 del diario LA NACION realizada al señor Marcelo Pacheco, en la que dicho entrevistado expresa y es titulada ‘Con la venta de la colección Blaquier, la mayor pérdida será de arte argentino: se irán del país dos mil piezas’, la familia Blaquier aclara que ninguno de sus miembros ha exportado ninguna obra ni latinoamericana ni de Argentina de su colección, y mucho menos que sean parte de una venta”, expresa el comunicado.

En la entrevista aludida, Pacheco, un experto que integró el staff del Museo Nacional de Bellas Artes, fue curador en jefe del Malba y cofundador del Archivo Espigas, hace una mirada a la historia del coleccionismo argentino (es autor de dos tomos de referencia sobre el tema) y el destino de los grandes acervos privados de familias locales.

Esa conversación se da en el marco de la noticia que trascendió el mes pasado, cuando se dio a conocer que cuadros de esta, una de las colecciones de arte más importantes del país, saldrían a la venta por 450 millones de dólares, convirtiéndose así en una gran atracción de la próxima temporada de subastas. Joyas de Van Gogh, Cézanne, Monet, Renoir, Degas y Gauguin se podrían ver y comprar entonces en una subasta pública en Sotheby’s si se confirma la información que el 11 de agosto publicó el sitio digital especializado Artnet, y que durante todas estas semanas circuló como cierta sin confirmaciones oficiales ni desmentidas de ninguna de las partes.

De ser así, al fin se sabrá a ciencia cierta qué pinturas cobijaba Nelly Arrieta de Blaquier, la gran mecenas del arte argentino y fundadora de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que guardó sus tesoros bajo siete llaves hasta su muerte en 2020. Su exmarido, Carlos Pedro Blaquier, murió en 2023, y desde entonces la colección está en manos de sus cinco hijos.

Como publicó ya con anterioridad LA NACION, parte de ese conjunto dejó el país en junio de 2019, enviado a Luxemburgo “para su resguardo y exhibición”. Salieron con el trámite aduanero correspondiente e incluso cuatro obras estuvieron publicadas en el Boletín Oficial en busca de un comprador local que pudiera evitar que este patrimonio dejara la Argentina. Los precios que tuvieron en 2019, puestos inicialmente por el exportador, fueron convalidados por el entonces Ministerio de Cultura.

De las dos Nymphéas de Monet, el más antiguo y más grande –de 1904, 90x92cm– por US$ 50 millones y el otro –de 1908, que mide 90, 2x87–, US$ 42 millones; ambos integran las cerca de trescientas versiones distintas de “Nenúfares” que pintó el francés. La Naturaleza muerta con cántaro azul, de Maurice De Vlaminck, de 1906, fue valuada en U$S 5 millones. Les Andelys, Port Morin, como se titula el cuadro del neoimpresionista Paul Signac, es de 1886, mide 33x46 cm, y se estimó su valor en U$S 3,5 millones. Las obras tenían permiso de exportación temporaria. Como vencido el plazo no regresaron al país ni las pinturas ni las divisas de sus ventas, la Aduana aplicó una multa a la familia por $7.350.469.600.

Seguramente el valor de la colección ascenderá si se realiza la subasta que anticipó Artnet, que confirma que “la familia Blaquier se desprende de obras maestras del impresionismo y el postimpresionismo”.