Roban el Tesoro de Villena, uno de los hallazgos más importantes de la Edad de Bronce en Europa

ALICANTE.– “La gente va llorando por la calle”. La población de Villena (Alicante, 34.700 habitantes) ha sufrido un golpe terrible, según cuentan a EL PAÍS fuentes municipales. Esta madrugada, en apenas cuatro minutos, unos asaltantes han reventado los sistemas de seguridad del Museo de Villena(MUVI) y han robado parte de su mayor polo de atracción, el conjunto de piezas de oro, plata, hierro y ámbar datado en la Edad del Bronce y conocido como el Tesoro de Villena; además, se llevaron tres coronas de la Virgen y el Niño que también custodiaba el centro. La Policía Local y la Guardia Civil investigan lo sucedido y los primeros indicios apuntan a que se trata de una acción coordinada y planificada por profesionales, según las mismas fuentes.

El atraco comenzó con un elemento de distracción. “A las 5.16 horas de esta madrugada”, indican desde el consistorio, “saltó la alarma del Polideportivo”, situado en las afueras de la ciudad alicantina, situada en el extremo noreste de la provincia, en el límite con Murcia, Albacete y Valencia. Las fuerzas de seguridad se trasladaron hacia el lugar y, cuatro minutos después, sobre las 5.20, sonaron las alarmas del MUVI. “A las 5.24, cuando llegaron los agentes, ya estaba vacío”. Los asaltantes intentaron, en un primer momento, acceder por la puerta principal, sin conseguirlo. “Después, entraron por las ventanas de un lateral”, que contaban con todos los dispositivos de seguridad y blindaje. A juicio de las fuentes consultadas, el método utilizado refleja que “no se trata de unos aficionados”.

El robo al museo fue esta madrugada, en apenas cuatro minutos: los asaltantes burlaron la seguridad y en cuatro minutos se hicieron del botín museovillena.com

En una comparecencia ante los medios, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha confirmado que los asaltantes “han sustraído buena parte del Tesoro”, en concreto, todo el oro. “Solo han dejado las vasijas de plata, un brazalete y algunas partes del bastón del reyezuelo” de la Edad del Bronce. También se han llevado “tres de las cuatro coronas de la Virgen y el Niño”, de orfebrería en oro y plata, “y solo se han dejado una, que se les ha debido caer con las prisas” y se encontraba en mitad de un pasillo. El Tesorillo, 35 piezas de oro de la misma época que también se exhiben en el MUVI, “está intacto”.

Cerdán, con la voz rota y al borde del llanto, ha confesado que el pueblo está “desolado” y él, “temblando”. “Nos han destrozado, es parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza, el Tesoro es nuestro orgullo como pueblo”. Por último, ha afirmado que el museo “contaba con todas las medidas oportunas” para este tipo de centros y que, pese a que en algún momento se ha exhibido una réplica del conjunto arqueológico, en estos momentos la vitrina la ocupaba “el tesoro original”. El valor económico del patrimonio arqueológico villenero está tasado en 1,7 millones de euros, su precio al peso en oro. Esta cantidad se magnifica si se negocia en el mercado negro como conjunto arqueológico de primer nivel, aunque Cerdán ha preferido no comentarlo. “El principal objetivo es esclarecer lo ocurrido y que se recupere”.

Junto al primer edil ha comparecido el subdelegado de Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, que ha manifestado que el robo supone “un gran daño patrimonial” incluso en el ámbito “internacional”. Ha indicado que las cámaras de seguridad instaladas tanto dentro como fuera del MUVI recogen la llegada de “varias personas” en “dos vehículos”. El caso está bajo investigación y “no se pueden contar más detalles”. El coronel Francisco Poyato, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, añade que “todavía no hay ninguna conclusión y se han abierto varias hipótesis”, entre las que se encuentra la del robo planificado por alguna banda especializada. La rapidez del asalto es uno de los principales indicadores de esta posibilidad.

El Tesoro de Villena es uno de los conjuntos de orfebrería más importantes de España; 59 objetos datados en torno al 1250 AC, descubiertos casualmente por un albañil en 1963 wikipedia/cc

Descubierto por casualidad

El Tesoro de Villena es uno de los conjuntos de orfebrería de la Edad del Bronce (2200 a 750 a. C.) más importantes de la península Ibérica. Los 59 objetos datados en torno al año 1250 antes de Cristo, descubiertos casualmente por el albañil Paco García Arnedo en 1963, se exhibían con una puesta en escena que representaba la oscuridad de una cueva prehistórica.

Su hallazgo provocó un enorme debate científico porque carece de cualquier relación con ninguno de los yacimientos arqueológicos de su entorno, con la única excepción del que se conoce como Tesorillo de Cabezo Redondo (35 objetos), hallado en 1963 también en Villena, y que incluye algunas piezas áureas similares.

Frascos, cuencos y joyas ornamentales de metales preciosos, incluido el hierro, recién descubierto en aquella época, que fueron hallados enterrados en una vasija de barro que afloró durante la excavación dirigida por el arqueólogo José María Soler tras darse el aviso de la primera pieza encontrada por García Arnedo. Se trata del conjunto de orfebrería de oro más importante de España y el segundo de Europa. Un estudio reciente del CSIC, además, determinó que el hierro utilizado en dos de sus piezas, un brazalete y un broche, procede de un meteorito.

El asalto ha dejado “en estado de shock” a la comunidad arqueológica, reconoce Manuel Olcina, director técnico del Museo Arqueológico de Alicante (Marq). “El Tesoro es uno de los grandes conjuntos arqueológicos universales”, asegura, “con un valor histórico, patrimonial y artístico impresionante”. A juicio de Olcina, los objetos robados “reflejan la identidad de un pueblo y explican un momento de la historia de una forma clarísima”, en este caso, “la acumulación de poder de unas élites” que residían en el Cabezo Redondo de Villena “y ocultaron sus joyas en algún momento de peligro”.

El tercer robo con similares características

El asalto al museo villenero es el tercero de similares características que se produce en España en apenas cuatro meses. El pasado 25 de abril, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz sufrió el robo de 144 de las 149 monedas de oro, doblones acuñados durante los reinados de Carlos I y Fernando VI, que conformaban el conocido como Tesoro de Villanueva de la Serena. El 27 de julio, cuatro encapuchados se hicieron con más de 200 monedas que se exhibían temporalmente en el Museo de Albacete, que también fue reventado en menos de dos minutos.

El “terrible impacto” del robo, además, señala Olcina, se une a “un rosario de asaltos a museos que da la impresión de que están muy bien organizados” y obliga a “que los responsables del patrimonio nos preocupemos y revisemos los protocolos de seguridad de los museos”. “La pérdida del Tesoro de Villena, esperemos que no definitiva” es especialmente inquietante. Ninguno de los comparecientes ha vinculado el caso de Villena al resto: “De momento”, subraya Cerdán, “los investigadores están centrados en este robo”.