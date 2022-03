“Robo hormiga” en el Museo Nacional de Arte Decorativo: investigan la desaparición de varias piezas históricas

Desde el domingo el Museo Nacional de Arte Decorativo está cerrado. Quien pase por la puerta, sobre la avenida Libertador, no verá nada llamativo, más que las puertas y celosías de las ventanas del palacio Errazuriz cerradas. El interior, en cambio, es un hervidero: desde que se denunció la desaparición de varias piezas históricas, aún no se termina de definir la magnitud de lo que en la jerga llaman un “robo hormiga”. Peritos judiciales y policiales, agentes de Interpol y una interventora protagonizan esta investigación en curso que será a priori muy difícil por un detalle nada menor: en las salas no hay cámaras de seguridad.

Quien advirtió los faltantes fue el director del museo, el arquitecto Martín Marcos, y radicó la denuncia que se tramita en la Secretaría N°16 del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N°8 bajo el expediente Nº 462/2022. Ante la Policía de la Ciudad y con las ampliaciones de la misma realizadas por Ximena Bruzzone, directora del Ministerio de Cultura, Marcos declaró el faltante de tres jarrones de porcelana con forma de ánfora austríacos del siglo XIX, de 27 cm. de alto, ubicados en una vitrina que se encontró abierta en la sala antecámara Imperio. También, faltan seis objetos de vidrio y cristal de distintas manufacturas suecas del siglo XX, de diferentes tamaños y formas, que estaban ubicados en la sala denominada “ex boutique” del subsuelo.

Además, faltan la pintura al óleo San José con El Niño, un anónimo de la Escuela de Murillo de España del siglo XVII (23 x 18 cm), y la pintura al óleo Retrato de Infanta, otra obra anónima de la Escuela Española del Siglo XVII, que estaban en la sala dormitorio de Matías Errazuriz, del primer piso del museo, de 9 x 7 cm, que tuvo un hurto escenográfico: el marco permanece colgado en su lugar habitual, pero en lugar de la pintura dejaron una fotocopia en blanco y negro.

Desde el sábado, Marcos fue apartado de su cargo para poder darle curso a la pesquisa con la Resolución 210 que firmó el ministro de Cultura, Tristán Bauer. ”Toda vez que tal circunstancia se proyecta sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, se estima prudente disponer la suspensión preventiva del agente por el plazo de 30 días, a los fines del desarrollo de la investigación y la reunión de las pruebas que conduzcan a la verdad material, evitándose cualquier intento de entorpecimiento que pudiera afectar la investigación sumarial”, se lee en ese texto.

En el inicio de la investigación por la desaparición de piezas históricas, esta mañana la fiscalía e Interpol hicieron procedimientos de rutina en el Museo de Arte decorativo, sobre Libertador Ignacio Sánchez

En carácter de interventora, por treinta días ocupará su cargo la actual directora nacional de Museos, María Isabel Baldasarre, a cargo del proceso de relevamiento e investigación. Baldasarre es Doctora en Historia del Arte y Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, y autora de libros sobre coleccionismo, consumo cultural y moda.

Los agentes policiales que esta mañana estuvieron en el museo advirtieron que faltan más cosas. Hace dos años que no hace un inventario: esa será la primera tarea de la interventora. “Desde la investigación les pidieron que hagan un inventario profundo y que hagan una denuncia sola, no una por cada faltante nuevo. Ahora descubrieron que falta una pintura original, que cambiaron por una fotocopia. El Museo Nacional de Arte Decorativo no tienen cámaras y el director tampoco las pidió. En el mismo inmueble está el Museo de Arte Oriental, y, en cambio, ahí tenían cámara”, comentaron a LA NACION fuentes policiales. “Fue un robo hormiga”, aseguró. Comienza la búsqueda de estas piezas por Internet, donde pueden aparecer a la venta.

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo D. Pollicita, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11, y la causa Nro. 462/22, caratulada como “N.N sobre averiguación de delito” está registrada en la Secretaría Nro. 16 del Juzgado Federal Nro. 8. Además de Interpol, división especialista en el rastreo de patrimonio robado, se pidió la intervención de la Policía Científica para que establezcan la existencia de huellas dactilares que posibiliten la identificación del autor o autores. También, se pidió al museo copias del sumario administrativo y se pedirá declaraciones a empleados de la institución.