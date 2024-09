Se entregaron los diplomas de los Premios Konex a las Letras

Escuchar

Esta noche, en un acto realizado en Ciudad Cultural Konex, la Fundación Konex entregó los diplomas al mérito a las cien personalidades (107 para ser exactos) más destacadas de las Letras de la última década.

“Cumplimos esta noche la primera etapa de la entrega número 45 de los Premios Konex y la quinta de los Diplomas al Mérito en la actividad Letras. Nos acercamos al medio siglo de la creación de estas distinciones y para mí es una enorme satisfacción constatar su ininterrumpida continuidad y, además, ver cómo se suceden nuevas personalidades dignas de ser destacadas -dijo el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich en la apertura del acto en Ciudad Cultural Konex-. Desde la oralidad épica de Homero a las formas y soportes impuestos por el vértigo de la actualidad la literatura no descansa. Se renueva, genera cultores y vertientes nuevas, exhibiendo la vigencia perdurable de su creatividad. La Argentina es una demostración cabal de ese fenómeno. La aparición constante de escritores en todas las disciplinas demuestra que la literatura ocupa un lugar trascendente en nuestra tradición cultural. Los más de 100 diplomas que entregamos son el testimonio elocuente. En momentos difíciles como los que hoy angustian a nuestro país y al mundo, la literatura nos sosiega y nos agita, nos emociona y nos hace reflexionar. Nos enseña que la imaginación y el pensamiento son las armas más generosas de la condición humana. Por eso las voces de nuestros escritores son más necesarias que nunca”.

La típica foto grupal de las figuras que reciben el diploma al mérito de los Premios Konex Hernán Zenteno

Y agregó: “Mi especial agradecimiento al Gran Jurado que preside María Teresa Andruetto con la secretaría general de Hinde Pomeraniec. La valiosa diversidad de disciplinas y personalidades que han debido evaluar son un ejemplo no sólo de su dedicación sino también de su erudición y de su profesionalismo. Finalmente, mi reconocimiento a los premiados. Su labor reafirma nuestra convicción sobre la importancia de destacar el mérito, no para halagar vanidades sino para suscitar la ejemplaridad y la emulación”.

El Gran Jurado de la edición 2024 está presidido por Andruetto (Premio Konex de Platino 2014); la secretaria general es la escritora y periodista Hinde Pomeraniec (Premio Konex de Platino 2017) y el invitado especial es el historiador y escritor José Emilio Burucúa (Premio Konex de Brillante 2016). Y también lo integran Teresa Arijón, Hugo Beccacece, Leopoldo Castilla, Leonora Djament, Jorge Dubatti, Silvina Friera, Daniel Gigena, Luis Gusmán, María Rosa Lojo, Jorge Monteleone, Susana Reinoso, Matilde Sánchez, Dardo Scavino, Ricardo Strafacce, Maristella Svampa y Horacio Tarcus, muchos de ellos ganadores de Premios Konex en distintas categorías.

A su turno, Andruetto dijo: “En su poema ‘La Luna’, Borges habla de un hombre que quiso cifrar el universo y al terminar la tarea alzó los ojos y comprendió aturdido que se había olvidado de la luna. Algo de eso nos pasó al pensar en los grandes escritores que murieron en estos diez años que van desde la última edición de los Konex de Letras a esta que hoy estamos celebrando. Escritores enormes, grandes referentes de nuestra literatura como los queridos, tan necesarios, Andrés Rivera, Ricardo Piglia, Abelardo Castillo, Irene Gruss, Leopoldo Brizuela, Liliana Bodoc, Juan Gelman o Edgardo Cozarinsky, inolvidables que no figuraron en nuestras primeras listas y queremos destacar aquí.

Ubicados sobre el escenario, los integrantes del jurado entregaron los diplomas a los cinco (y en algunos casos, seis) distinguidos en cada categoría.

Andrea Giunta habló en representación de todos los premiados. “¿Qué significa recibir este reconocimiento en tiempo presente, cuando quienes confiamos en el poder de la cultura nos encontramos expuestos ante discursos que cotidianamente jaquean la necesidad de las humanidades, del pensamiento crítico, de la pluralidad de voces y perspectivas? Un manto de sospecha se extiende sobre nuestro hacer, apelando a discursos que estigmatizan la creación artística, la reflexión, la diferencia y la disidencia. El arte, la escritura, las humanidades, construyen su lugar de intervención y también su poder desde la autonomía. No obedecen a programas, a mandatos, a silenciamientos o a censuras. El poder del arte, del pensamiento creativo, radica en su capacidad de articularse como una crisálida, un artefacto en el que anidan infinitas experiencias y formas y, al mismo tiempo, como un cristal, como un prisma facetado que refracta y se deja atravesar por el mundo en el que existe. Esta metáfora sirve para expresar la complejidad de los poemas, novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro, literatura para jóvenes, para niños, biografías, crónicas, diarios, memorias, traducciones, ediciones y la absoluta necesidad de su existencia. En un tiempo en el que las imágenes y los textos se simplifican para el consumo acelerado, las humanidades llaman a expandir las formas de vivir y concebir futuros. Estas se expresan en la educación pública en todos sus niveles, en el apoyo a escritura, a la investigación, a la edición, a la traducción. La existencia de esta trama compleja no puede quedar supeditada exclusivamente al mercado. El reconocimiento que hoy recibimos no representa solo a autoras y autores, sino a la ciudadanía, a la constelación de la cultura argentina que hoy precisamos, con urgencia, sostener. Esta es una instancia de alegría, de celebración, y también de resistencia”, leyó Giunta y recibió un fervoroso aplauso de los asistentes.

Todos los premiados

1- Novela: Período 2014-2017: Juan José Becerra, Gabriela Cabezón Cámara, Gustavo Ferreyra, María Gainza, Federico Jeanmaire y Claudia Piñeiro.

2- Novela: Período 2018-2020: Selva Almada, Jorge Consiglio, Daniel Guebel, Eduardo Sacheri, Luis Sagasti y Miguel Vitagliano.

3- Novela: Período 2021-2023: María Sonia Cristoff, Carlos Gamerro, Ariana Harwicz, Martín Kohan, Diego Muzzio y Hernán Ronsino.

4- Cuento: Quinquenio 2014-2018: Sergio Bizzio, Federico Falco, Mariano Quirós, Samanta Schweblin y Mariana Travacio.

5- Cuento: Quinquenio 2019-2023: Eduardo Álvarez Tuñón, Mariana Enriquez, Alejandra Kamiya, Clara Obligado y Pedro B. Rey.

6- Poesía: Quinquenio 2014-2018: Carlos Battilana, Diana Bellessi, Bárbara Belloc, Jorge Boccanera, Dolores Etchecopar y Julio Salgado.

7- Poesía: Quinquenio 2019-2023: Miguel Ángel Federik, Luisa Futoransky, Alicia Genovese, Mario Ortiz, Luis Tedesco y Horacio Zabaljáuregui.

8- Ensayo Literario: Graciela Batticuore, Guillermo David, Nora Domínguez, Elsa Drucaroff, Graciela Maturo y Matías Serra Bradford.

9- Ensayo Filosófico: Tomás Abraham, Eduardo Grüner, Ricardo Ibarlucía, Laura Klein y Alicia Puleo.

10- Ensayo sobre Artes: Abel Gilbert, Andrea Giunta, Elena Oliveras, Cora Roca y Graciela Speranza.

11- Ensayo Político: Ezequiel Adamovsky, Flavia Costa, Verónica Gago, Roberto Gargarella y Pablo Stefanoni.

12- Ensayo Antropológico y Sociológico: Pablo Alabarces, María Carman, Adolfo Colombres, Rita Segato y Pablo Semán.

13- Teatro: Quinquenio 2014-2018: Lola Arias, César Brie, Cristina Escofet, Emilio García Wehbi, Ricardo Halac y Mauricio Kartun.

14- Teatro: Quinquenio 2019-2023: Gonzalo Demaría, Matías Feldman, Rafael Spregelburd, Vivi Tellas y Mariano Tenconi Blanco.

15- Infantil: Pablo Bernasconi, Sandra Comino, Roberta Iannamico, María Cristina Ramos y Sandra Siemens.

16- Juvenil: Sergio Aguirre, Martín Blasco, Paula Bombara, Andrea Ferrari e Inés Garland.

17- Biografías, Memorias y Diarios: Ivonne Bordelois, Christian Ferrer, María Moreno, María Negroni y Laura Ramos.

18- Crónica: Martín Caparrós, Leila Guerriero, Josefina Licitra, Julián Varsavsky y Liliana Villanueva.

19- Traducción: Jorge Aulicino, Jorge Fondebrider, Silvio Mattoni, Guillermo Piro y Laura Wittner.

20- Labor Editorial: Bajo la Luna, Caja Negra, Ampersand, Eduvim- Editorial Universitaria de Villa María y Eterna Cadencia.

Paso a paso

Esta 45.ª edición de la entrega de los Konex es la quinta en la que se considera el área de Letras. Fueron Konex de Brillante, máximo galardón otorgado por la Fundación Konex, Jorge Luis Borges en 1984, Adolfo Bioy Casares en 1994, Héctor Tizón en 2004, y Abelardo Castillo y Ricardo Piglia en 2014. Hasta ahora, ninguna escritora recibió el Premio Konex de Brillante.

Según la metodología establecida, el Gran Jurado designó a las cien personalidades más destacadas de la última década de las Letras Argentinas (2014-2023), al seleccionar a cinco por cada una de las veinte disciplinas vinculadas a la actividad. En algunas categorías se eligieron a seis autores, por lo cual se supera el centenar de diplomas al mérito.

El próximo paso, para los jurados, es la elección en cada categoría de los Konex de Platino, y entre estos, al Konex de Brillante de la década. Una vez electos, se hará una nueva ceremonia en noviembre para entregar los trofeos.

Por otro lado, El Gran Jurado otorgó el Konex Mercosur -destinado a una personalidad destacada de la región- al filósofo y líder indígena brasileño Ailton Krenak y el Konex de Honor -que reconoce a una personalidad de sobresaliente relieve fallecida en la última década- al editor y escritor Luis Chitarroni.

Fueron Konex de Honor Julio Cortázar en 1984, Ángel Battistessa en 1994, Olga Orozco en 2004 y María Elena Walsh en 2014.

Se otorgaron menciones especiales a Ahira - Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que pone a disposición de los lectores colecciones digitalizadas de revistas y publicaciones periódicas (muchas de ellas culturales y literarias); el programa Los siete locos, que conducía en la Televisión Pública la periodista y escritora Cristina Mucci, y el Programa Sur de apoyo a las traducciones de la Cancillería (creado en 2009 y actualmente desfinanciado).

La mención especial por trayectoria es para el escritor, académico y editor Antonio Requeni.

También se decidió homenajear a escritores e intelectuales fallecidos durante la última década que habían recibido el Premio Konex en ediciones anteriores. Se trata de “Los Inolvidables”: Sergio Chejfec, Marcelo Cohen, Ruth Corcuera, Horacio González, Angélica Gorodischer, Noé Jitrik, Tamara Kamenszain, Alberto Laiseca, Josefina Ludmer, Sylvia Molloy, Ricardo Monti, Mirta Rosenberg y Hebe Uhart.

Y se eligieron Hechos Destacados de la última década: FED - Feria de Editores, el Festival Internacional de Poesía de Rosario y la colección de doce tomos Historia crítica de la literatura argentina, dirigida por el profesor y escritor Noé Jitrik para el sello Emecé.

Los trofeos a las menciones especiales y de trayectoria, el Konex de Honor y el Konex Mercosur, así como también a los hechos destacados de la década, se entregarán en la ceremonia de premiación en noviembre.

Los Premios Konex fueron instituidos en 1980 con el propósito de distinguir anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la Argentina. Cada año la Fundación Konex premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de diez años.

LA NACION