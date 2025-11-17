Hace semanas desde las vidrieras y las apps de entretenimiento nos advierten que las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina. Árboles y adornos alrededor de potenciales regalos. Películas sobre milagros de Nochebuena, siempre rodeados de nieve, buena gente y amores inesperados. Nos quedan, incluido hoy, seis martes para la víspera de Nochebuena. Dos suspiros. El tiempo toma una velocidad total. Intentamos reunirnos con amigos que hace tiempo no vemos para brindar por los mejores deseos de 2026. Quedan pocas semanas y son las más desafiantes para los que remolonearon todo el año con iniciar la dieta para el verano. ¿Cómo negarse a una copa o a una picada de acá al 24? Ni hablar del raid gastronómico que va del 24 al 31. Seis martes para terminar de definir con quiénes se recibe Navidad y Año Nuevo y qué hay que cocinar para cada velada. Seis martes para aprobar las materias del año en la primaria y la secundaria. Seis martes para muchos universitarios que quieren finalizar la carrera. Seis martes para comprender por qué los psicólogos se van de vacaciones en febrero. El desafío para cumplir con todo es muy angustiante. Seis martes para no cumplir con los mandatos y tratar de ser feliz.