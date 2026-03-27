El sol y las velas

El debate entre liberales y proteccionistas no cede en la Argentina. Aquí el péndulo rara vez se coloca más o menos en el centro. Vamos de cerrar la importación de muchos sectores, con el argumento de “proteger” el empleo (aunque los argentinos tengan que pagar precios exorbitantes), a la apertura indiscriminada y sin demora, con el consecuente cierre de empresas locales. Fundamentalistas de un lado y del otro.

Javier Milei se siente a sus anchas en esa tribuna. En una viñeta publicada en X, echó mano al planteo formulado en 1845 por Frédéric Bastiat (1801-1850) en sus Sofismas Económicos. A su manera, claro. “¡El sol destruye el empleo!”, se queja un fabricante de velas acalorado por el astro rey, parado ante un mostrador en el que, bajo un cartel “Kirchnerismo” y “Fábrica Nacional de Velas”, atienden Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La propuesta de ellos es “¡Cerrámoslo (sic) para proteger el trabajo!”. Y abajo otro cartel: “¡Apaguemos el sol! Protección a la industria nacional”. ¿Es comparable la economía de mediados del siglo XIX con la actual? Por otra parte, Milei podría haber puesto el cartel de “Trumpismo”, con la imagen de su amigo Donald, que de proteccionismo sabe bastante.