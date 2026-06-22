Sonidos y forma

El de la izquierda es Thomas Bangalter, conocido por haber sido el cofundador de Daft Punk. El de la derecha es JR, conocido por sus gigantografías urbanas (y, al menos entre nosotros, por haber realizado, junto a la genial Agnès Varda, el documental Visages Villages). En esta imagen, ambos, el creador musical y el creador visual, posan en el Instituto de Francia: dos siluetas, un proyecto, el tic-tac de la vida ahí nomás. Al momento de realizar esta imagen ya estaba en marcha La caverne du Pont Neuf, intervención que, hasta el 28 de este mes, convierte al célebre puente parisino en una singular caverna. Con un entretejido acústico concebido por Bangalter y una textura de sombras, formas y evocación de la piedra caliza sobre la que se forjó París, la obra es un homenaje a The Pont Neuf Wrapped, intervención realizada en 1985 por Christo y Jeanne-Claude. Y, también -tal como se sugiere en el sitio web de JR- un modo de volver a imaginar la ciudad.