Sorpresa navideña: una editorial regala cinco libros digitales de descarga gratuita

Un Papá Noel trasandino sorprende a los lectores argentinos. La editorial chilena Bulk, que dirigen Fabiola Aldana y Alfonso Mallo desde 2018, ofrece en su página web cinco libros de la colección Mini Bulk para descargar en foma gratuita. Hay ensayos inéditos de César Aira, una narración autobiográfica de Nora Avaro ambientada en La Salada (provincia de Santa Fe); un relato de Carlos Ríos contado en capítulos breves; fragmentos de un diario del especialista en diarios de escritores, Alberto Giordano, y la novedad, un ensayo sobre el cuerpo de Francisco Bitar, todos con portadas del artista Daniel García. De Santiago de Chile a Rosario, se expanden las mega y las minialianzas editoriales.

Libros de descarga gratuita de Bulk, todos con portadas del artista Daniel García

“En ciertas instancias, lo gratuito siempre resulta sospechoso -dice Mallo en diálogo con LA NACION-. Porque detrás del regalo quien lo recibe adivina una cuenta que quedará pendiente de manera involuntaria o, también, porque existe la suposición de que se regala lo que sobra, no funciona o a nadie interesa”. No es el caso.

El proyecto surgió, como tantos otros, en plena pandemia. “En 2020, con Carlos Ríos, impulsor entusiasta de la editorial Oficina Perambulante, hicimos el primer experimento de publicación online gratuita con Hikikomori argentino: un librito doble de su autoría que, por extraño y experimental, decidimos regalar a todo el que lo quisiera -agrega el editor chileno-. Mucha gente lo bajó y lo leyó, e incluso apareció en algunas columnas y reseñas. Unos meses después, Alberto Giordano, de quien habíamos publicado Volver a donde nunca estuve, quería hacer algo con un fragmento de su diario que había quedado descolgado del resto y decidimos retomar aquello de habíamos iniciado un poco sin querer y para ver qué pasaba”.

La colección tiene nombre: Mini Bulk. “Ampliamos los formatos disponibles: ePub, PDF y, en algunos casos, versiones impresas que se distribuyen y venden a precio simbólico; y sumamos al gran artista Daniel García, que hizo las tapas de los que siguieron hasta el momento: dos textos de César Aira, unas memorias de infancia de Nora Avaro y el ensayo sobre el cuerpo de Francisco Bitar”.

Bulk Editores nació en noviembre de 2018 en Santiago de Chile. “Durante la pandemia, comenzó a expandirse a partir de un impulso básico, nacido de la gratuidad y el juego -revela Mallo-. La idea es que Bulk sea un espacio colaborativo, en el que, más allá de ciertos criterios editoriales o de selección lógica que ponemos a funcionar ante cada propuesta, tenga cabida aquello que los amigos quieren hacer y compartir con los demás. La serie Mini nos permite ampliar ese lugar hacia casi todo lo posible: liberados de la presión del mercado (pensar los costos de impresión, las ventas necesarias para recuperarlos) no queda más que una habitación enorme y luminosa en la que podemos jugar como nos parezca”.

“Y nos parece que, para los autores, resulta liberador pensar en sus textos como una intervención mínima, fragmentaria, que incluso puede ser un trabajo en progreso o la prueba de un texto mayor: entre el impulso inútil, gratuito y los textos que aparecen y desaparecen y que podrían también no haber sido, creemos que a veces está el destello de lo literario”, concluye el editor.

Francisco Bitar Emiliano Lasalvia - LA NACION

El libro más reciente de Mini Bulk es El cuerpo de un escritor, de Bitar, tercera entrega de la serie de “ensayos de vida” titulada De ahora en adelante y que integran La preparación de la aventura amorosa (Tusquets) y La leyenda del muñeco de nieve (Marciana).

“Yo diría que todo libro sobre el cuerpo, y este libro lo recuerda especialmente, es una reescritura de Frankenstein, desde que el cuerpo es la suma de partes extrañas a quien lo tiene -dice Bitar a LA NACION-. De hecho, nadie tiene un cuerpo: tiene sus partes. Y la suma de esas partes tampoco da como resultado un todo”. El libro se divide en ocho secciones que, entre otras partes, incluyen la pierna derecha, el hígado, el pito y la voz. “En la medida en que el cuerpo se aleja de mí, puedo contarlo”, agrega.

Próximamente en Mini Bulk se podrá leer y descargar gratis Collages, de Ana Porrúa, reunidos en un minilibro en el que participan Daniel García, Marcelo Díaz, Gabriel Giorgi, Irina Garbatzky, Luciana Di Leone, Matías Moscardi, Nadia Prado y Silvana Franzetti; y Por qué escuchamos canciones de amor, de Luciano Lutereau. Entre otros títulos, en 2023 Bulk lanzará Capturas, de Silvio Mattoni, y una edición revisada y ampliada de Patria y muerte. Escritos sobre literatura argentina y política, de Miguel Dalmaroni.

Así empieza el ensayo “El crítico”, de César Aira

No es fácil decidir si la palabra “crítico” tiene dos acepciones, o si es el crítico el que tiene dos funciones. Sea como sea, está por un lado el crítico que juzga una obra artística o literaria, y por otra el crítico que examina las condiciones de producción de esa obra.

Las dos funciones se anulan desde el punto de vista de la otra. Al crítico que escruta en los mecanismos de creación le da lo mismo que la obra creada resulte “buena” o “mala” -palabras que casi no tienen sentido para él-. De hecho, puede preferir las obras “malas”, y lo hace con frecuencia -pues en ellas suelen estar más visibles los resortes que a él le importa señalar-. Y sucede que el otro crítico, el que juzga, no quiere ni debe ver más allá de lo que tiene ante sus ojos, vale decir la obra terminada, pues, como lo prueba la actividad de su “colega”, el análisis del proceso de creación anula, o al menos oscurece, el juicio estético: en otras palabras, no le importa cómo se hizo, sino cómo quedó.

