Sueño de sal
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Bombay Beach, California, EE.UU.- En el sur de California, el artista Sean Guerrero situó su instalación “Bienvenidos al País de las Maravillas”, mediante la cual reflexiona sobre la actualidad con una mirada retrospectiva hacia la “era atómica”. En la imagen, se aprecia la obra central de la instalación: un automóvil atravesado por un misil montado por una figura humana. A pesar de su curioso parecido con una icónica escultura del artista argentino León Ferrari, el “cowboy” que cabalga el misil remite al cine de Stanley Kubrick, más precisamente a una célebre escena de su película Dr. Strangelove. El sitio donde se emplaza esta obra que reflexiona sobre la autodestrucción de la humanidad no parece haber sido elegido al azar: el lago Salton se ha estado reduciendo por décadas y tiene dos veces más sal que el mar, además de estar altamente contaminado. Por debajo de sus menguantes aguas, se extendería una de las mayores reservas de litio del planeta.