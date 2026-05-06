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Sueño de sal

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Mariano Holot
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BOMBAY BEACH, CALIFORNIA - 29 DE ABRIL: Una persona toma fotos de la instalación artística "Welcome to Wonderland" de Sean Guerrero a orillas del Mar de Salton el 29 de abril de 2026 en Bombay Beach, California. California ha lanzado la Salton Sea Conservancy, su primera nueva organización de conservación en más de 15 años, con el objetivo de apoyar la restauración del hábitat a largo plazo y mejorar la calidad del aire alrededor del lago interior, que se encuentra en deterioro. El Mar de Salton, ubicado en el desierto del sur de California, se ha estado reduciendo durante décadas y ahora es casi el doble de salado que el océano, además de estar contaminado por contaminantes como la escorrentía agrícola. Se cree que un depósito de salmuera geotérmica bajo el Mar de Salton contiene una de las mayores reservas de litio del planeta, el mineral clave para la producción de baterías de iones de litio. El gobernador Gavin Newsom declaró la zona como "la Arabia Saudita del litio". Mario Tama/Getty Images/AFP (Foto de MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
BOMBAY BEACH, CALIFORNIA - 29 DE ABRIL: Una persona toma fotos de la instalación artística "Welcome to Wonderland" de Sean Guerrero a orillas del Mar de Salton el 29 de abril de 2026 en Bombay Beach, California. California ha lanzado la Salton Sea Conservancy, su primera nueva organización de conservación en más de 15 años, con el objetivo de apoyar la restauración del hábitat a largo plazo y mejorar la calidad del aire alrededor del lago interior, que se encuentra en deterioro. El Mar de Salton, ubicado en el desierto del sur de California, se ha estado reduciendo durante décadas y ahora es casi el doble de salado que el océano, además de estar contaminado por contaminantes como la escorrentía agrícola. Se cree que un depósito de salmuera geotérmica bajo el Mar de Salton contiene una de las mayores reservas de litio del planeta, el mineral clave para la producción de baterías de iones de litio. El gobernador Gavin Newsom declaró la zona como "la Arabia Saudita del litio". Mario Tama/Getty Images/AFP (Foto de MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)MARIO TAMA - Getty Images

Bombay Beach, California, EE.UU.- En el sur de California, el artista Sean Guerrero situó su instalación “Bienvenidos al País de las Maravillas”, mediante la cual reflexiona sobre la actualidad con una mirada retrospectiva hacia la “era atómica”. En la imagen, se aprecia la obra central de la instalación: un automóvil atravesado por un misil montado por una figura humana. A pesar de su curioso parecido con una icónica escultura del artista argentino León Ferrari, el “cowboy” que cabalga el misil remite al cine de Stanley Kubrick, más precisamente a una célebre escena de su película Dr. Strangelove. El sitio donde se emplaza esta obra que reflexiona sobre la autodestrucción de la humanidad no parece haber sido elegido al azar: el lago Salton se ha estado reduciendo por décadas y tiene dos veces más sal que el mar, además de estar altamente contaminado. Por debajo de sus menguantes aguas, se extendería una de las mayores reservas de litio del planeta.

Por Mariano Holot
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