Sueño de sal

BOMBAY BEACH, CALIFORNIA - 29 DE ABRIL: Una persona toma fotos de la instalación artística "Welcome to Wonderland" de Sean Guerrero a orillas del Mar de Salton el 29 de abril de 2026 en Bombay Beach, California. California ha lanzado la Salton Sea Conservancy, su primera nueva organización de conservación en más de 15 años, con el objetivo de apoyar la restauración del hábitat a largo plazo y mejorar la calidad del aire alrededor del lago interior, que se encuentra en deterioro. El Mar de Salton, ubicado en el desierto del sur de California, se ha estado reduciendo durante décadas y ahora es casi el doble de salado que el océano, además de estar contaminado por contaminantes como la escorrentía agrícola. Se cree que un depósito de salmuera geotérmica bajo el Mar de Salton contiene una de las mayores reservas de litio del planeta, el mineral clave para la producción de baterías de iones de litio. El gobernador Gavin Newsom declaró la zona como "la Arabia Saudita del litio". Mario Tama/Getty Images/AFP (Foto de MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

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