La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del miércoles 6 de mayo

A las 16

Malamud repasa la última dictadura. El historiador Carlos Malamud presenta Golpe militar y dictadura en Argentina (1976–1983), un libro que propone una lectura histórica del período. Coordina Camila Perochena. En la Sala Adolfo Bioy Casares, Pabellón Blanco.

A las 17

Memoria, voces y Nunca Más. A 50 años del golpe, Marea reúne a autores y referentes en torno a la antología Dijimos Nunca Más, un proyecto colectivo que revisita el pasado reciente y los debates sobre memoria, verdad y justicia. Participan Constanza Brunet, Debret Viana, Analía Argento, Emilce Moler, Carlos Ulanovsky y Hernán Brienza. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

A las 17.30

Bellessi y Le Guin, un diálogo poético. Rara Avis presenta Las Gemelas, El Sueño / The Twins, The Dream, de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin, en un homenaje que recupera la amistad entre ambas autoras. Valeria Tentoni ofrece una conferencia introductoria y luego Paula Jiménez España y Natalia Romero realizan una lectura coral de los textos. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

Última semana para visitar la Feria del Libro Fabián Marelli

A las 19

Experiencias límite como materia narrativa. La mesa propone explorar cómo la literatura trabaja con situaciones extremas y los bordes de la experiencia, entre lo vivido y lo narrado. Participan Héctor Abad Faciolince, Jeremías Gamboa, Lalo Barrubia y Federico Jeanmaire. Coordina Constanza Penacini. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

La palabra indígena en diálogo. En el marco del ciclo dedicado a escritoras y escritores originarios, se presenta Un mal salvaje, de J. M. Coetzee y Fabián Martínez Siccardi. Coordina Liliana Ancalao. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

Una nueva mirada sobre Borges. El escritor Lucas Adur presenta Jorge Luis Borges: Un destino literario, una biografía que recorre la vida y la obra del autor desde una perspectiva renovada. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

El tango a través del tiempo. El historiador Sergio Pujol presenta Las edades del tango, un recorrido por las distintas etapas de ese género central de la cultura argentina. Participan Oscar Conde, Mariana Fossati y la intérprete Lidia Borda. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.