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LA NACION

Títeres y titiriteros

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Luis Cortina
LA NACIONLuis Cortina
Adelaida Mangani, cofundadora, hoy directora, del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, formado en 1977 con su esposo Ariel Bufano
Adelaida Mangani, cofundadora, hoy directora, del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, formado en 1977 con su esposo Ariel BufanoFabian Marelli

Javier Villafañe fue una figura esencial en el arte de títeres. En 1935 creó su teatro móvil “La Andariega”, con el que recorrió el país y buena parte del continente maravillando a grandes y chicos. Tuvo buenos sucesores. Ariel Bufano y Adelaida Mangani fundaron en 1977 el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. Hoy dirigido por Mangani, registra actividad intensa. Los fines de semana, en el Teatro Sarmiento, se puede ver la obra Remigio Verdiales, un carpincho, de Pablo Gorlero, entre otras puestas. No están solos. El grupo Libertablas, discípulos de Bufano, suele actuar en escuelas adaptando obras literarias.

No solo los chicos disfrutan. La Compañía El Periférico de Objetos hace teatro para adultos con muñecos y objetos antiguos, en una temática totalmente diferente, pero igual de conmovedora. En tren de actores y actrices que manejan siluetas desde bambalinas, podríamos sumar la técnica del teatro negro. ¿Quién no se emocionó con la compañía de Praga o, más recientemente, con la cantante Rosalía, abrazada por decenas de manos desde las sombras en su show Lux Tour?

Manejar la escena desde las sombras, mover los hilos de las marionetas. Cualquier parecido con la política no es mera coincidencia.

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