Todo lo que tenés que saber del Festival de Teatro en espacios inesperados de Vicente López

Cada rincón del país tiene su evento especial durante el año, con el que deleita tanto a sus habitantes como a visitantes, y pronto será el turno de Vicente López. El partido, ubicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, se prepara para celebrar el Festival de Teatro.

El evento gratuito, que se llevará a cabo entre el 12 y 21 de abril, estará desarrollado bajo la dirección artística de Silvia Gómez Giusto y tendrá como escenario espacios inesperados del municipio. Luego de que la Secretaría de Cultura recibiera un total de 200 proyectos, cuatro obras fueron seleccionadas para su presentación.

La Invisible

La obra de Gustavo Tarrío y Pablo Viotti: se presentará del sábado 13 al 20 de abril a las 20 horas en el Centro Oftalmológico Bignone, una casona de principios del siglo XX. La cita invita a experimentar un mundo no visual, en el que los otros sentidos no se interrumpen, como en un abrir y cerrar de ojos. Un mundo que no se obtura con nada y, en ese territorio de ficción y no ficción, despliega su misterio y su poesía.

Les Reyes

La obra de humor y farsa trágica de Damián Mai, Felipe Saade y Mechi Beno Mendizábal se presentará en el Colegio Michael Ham entre el domingo 14 y el viernes 19 de abril a las 20:30 horas. Una farsa trágica casi isabelina en lenguaje desconocido. Dos monarcas desquiciados se disputan la corona. Dos cuerpos virtuosos y excesivos se visten de realeza. Un remix del 1.700 colmado de estrategias fatales que revelarán -entre protocolos, ritos y ceremonias- la exótica miseria de quienes detentan el poder.

El Cuerpo Tartamudeando en la Proximidad de un Signo Futuro

La performance de danza de Valeria Polorena y Sebastián Morell, que sucederá en el Paseo Costero Vicente López del domingo 14 al domingo 21 de abril a las 19 horas, trata de una deconstrucción de danzas y músicas tradicionales hurgando en la memoria colectiva del territorio rioplatense. Atravesadas por técnicas contemporáneas, hibridando estilos para que en la transformación no desaparezca la tradición, pero sí emerjan nuevas posibilidades de expresión. Esta pieza dota de una intención emocional del presente a estos lenguajes y estilos representativos.

Daño Involuntario

La performance de Fabián Gandini interviniendo el espacio público en las cercanías de la costa de Vicente López tendrá lugar desde el viernes 12 al domingo 21 de abril a las 18 horas.

La obra comienza presentando las situaciones desde un grado mínimo de tensión. Los cuerpos parten de acciones muy simples, prácticamente similares a un estar cotidiano, para luego ir desplegando la escena de forma gradual y sutil a un estado de ficción y desplazamiento estético que desborde e intervenga el espacio público, convirtiéndolo en un territorio completamente extraño y de una lógica particular.

Otras propuestas del Festival

Por otra parte, el Festival agregó dos piezas comisionadas. Los directores Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo, junto al colectivo Rosetti, indagarán sobre otras formas de viajar en el Transporte Bicentenario con su performance de teatro musical Mundo ¿Estás ahí?; y Monina Bonelli, junto a la dramaturga Paola Traczuk, trabajarán creando una trama con lanas junto a la comunidad de tejedoras de la Mercería Cocomiel del barrio de Florida, con su obra Tejido Samurai.

Además, habrá un seminario a cargo de los bailarines Lucía Fernández Mouján y Martín Piliponsky y se brindarán dos charlas acerca de las prácticas escénicas en espacios no convencionales, moderadas por Carolina Prieto con la presencia de los directores y las directoras de todas las propuestas de esta 9° edición.