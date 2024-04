“Sentimos la necesidad de la gente por participar de la Feria y nos sumamos para que la entrada no sea una barrera”

Escuchar

Después de la decisión, a últimas horas del domingo, de “liberar” las boleterías de la Feria del Libro de lunes a jueves, de 20 a 22, se supo que la institución organizadora del evento cultural más importante del país -la Fundación El Libro (FEL)- buscaba el apoyo del gobierno porteño. Lo obtuvo casi de inmediato. “La identidad cultural es una de las marcas registradas de la ciudad de Buenos Aires, y el amor de los porteños por la cultura nos distingue y nos llena de orgullo -sostuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al difundir la noticia-. Por eso tomamos esta decisión de acompañarlos permitiendo el ingreso libre y gratuito a la Feria de lunes a jueves a partir de las 20. Tenemos el convencimiento y la decisión de seguir apostando por la cultura”. Los expositores y autores que lo abuchearon el jueves 25 en el salón central de La Rural quizás aplaudan esta medida. El miércoles 1° de mayo se cobra entrada ($ 5000) durante toda la jornada.

La crisis golpea las puertas de la Feria del Libro Fabián Marelli - LA NACIÓN

En diálogo con LA NACION, la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, cuenta que no dudaron en auspiciar la iniciativa -forzada por la “crisis socioeconómica”, según la FEL, y por la caída en las ventas de libros desde el inicio de la Feria- tras el éxito de la Noche de la Ciudad, el sábado pasado después de las 20. “Hubo una presencia enorme, con filas de una hora y media para ingresar -dice-. Sentimos que era una necesidad de mucha gente participar de la Feria y nos sumamos, colaborando para que el precio de la entrada no fuera una barrera. Tampoco queremos que la entrada compita con la adquisición de algún libro por parte del público”.

Respecto de la inversión que hará el gobierno porteño, sin dar cifras, la ministra señala que se trabajó con la FEL en un “costo posible y razonable”, y aprobado por el jefe de gobierno. “No es una suma astronómica y se inscribe en el programa Buenos Aires Ciudad de Libros que anunció Jorge Macri en el acto de apertura, y que incluye la compra de 20.000 ejemplares para abastecer de novedades las 33 bibliotecas públicas porteñas, la puesta a punto de las bibliotecas, con el refuerzo del apoyo escolar; el envío a domicilio de libros a mayores de 65 años y personas con discapacidad, estímulos a los escritores y a la traducción de libros para poder exportar, y la vuelta de grandes festivales literarios como Buenos Aires Negra (BAN!) y el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires”.

Ricardes presentará la nueva edición del Festival de Novela Negra BAN! este martes, a las 17, en el stand de la ciudad (1400 del Pabellón Amarillo) junto con los escritores Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Kike Ferrari, Lloyds, la periodista Eugenia Zicavo y Javier Martínez, director de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura (y hermano del director general de la Feria, Ezequiel Martínez). También concurrirá el viernes a la Sala José Hernández, a las 19, a la celebración del 60° cumpleaños de Mafalda. El Ministerio de Cultura porteño organizó un homenaje a Quino y su inolvidable personaje, lúcido y respondón, en el que participarán Rep, Max Aguirre, Verónica Ramírez y Ronnie Arias.

El inflable de Mafalda que se levantó cerca de la entrada por Sarmiento con motivo de los 60 años del personaje de Quino Fabián Marelli - LA NACIÓN

El horario de entrada gratuita a la Feria, que se acordó con la FEL, podría extenderse una hora. “Pensamos en que mucha gente, a la salida del trabajo, querría darse una vuelta por la Feria -señala la ministra-. En ese tiempo, además de visitar los stands, se puede concurrir a los actos culturales programados, que son muchos y muy interesantes, en especial los del stand de ciudad”. Títulos de 35 editoriales porteñas se pueden adquirir a precios razonables en el stand porteño, que incluye un estudio de radio de la Once Diez desde donde se transmite en vivo.

La gente entrará directamente a La Rural en esa franja horaria. “Entendemos que el sector del libro está sufriendo en este momento particular -asegura Ricardes-. El presidente de la FEL, en su discurso, se refirió a lo que significa no contar con el apoyo del Estado. Por eso es importante nuestra presencia. Para nosotros la Feria no es solo la organización de un gran evento, sino sobre todo la reafirmación de nuestro compromiso con la cultura”.

La ministra tiene buena relación con su par de Nación, Leonardo Cifelli. “Es una persona que escucha y que asumió en un momento complicado -lo define-. Estamos situados en lugares muy distintos. Desde que gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires, hace dieciséis años, tenemos políticas culturales serias, lógicas y austeras. No sucede lo mismo con las instituciones nacionales, que deben ser repensadas y administradas con responsabilidad. Nosotros no vamos a hacer recortes en cultura. Gracias a una buena administración, podemos pararnos de otro modo ante la crisis económica”.