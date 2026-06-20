Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la guerra y no se atrevía a preguntar

Aunque en una parte del mundo hay Mundial de Fútbol y el enfrentamiento entre países solo se da en la cancha y en los cantitos de las tribunas, en otra parte del globo siguen cayendo bombas sobre poblaciones civiles, escuelas, hospitales, refugios. Y eso los chicos lo saben: lo ven en los medios, en las redes. El libro ¿Por qué existen las guerras?, de Hinde Pomeraniec (Siglo XXI; $14.900), propone abordar esa pregunta bien difícil y varias otras.

¿Por qué existen las guerras?, de Hinde Pomeraniec, se presenta el martes 23 a las 18 en Céspedes Libros

De la colección Entender y Participar, pensada “para chicos que quieren saber de qué se trata”, la pregunta del título no es la única que plantea la autora. También, cuestiones como ¿sirven para algo las guerras? ¿Vale todo? ¿Los enemigos son siempre de otro país? ¿Cuántos países pueden estar en guerra al mismo tiempo? Y más.

Lejos de la solemnidad y del golpe bajo, Pomeraniec (que es periodista y escritora) le pone cabeza y corazón a un tema sumamente complejo que, lamentablemente, parece no tener fin. El libro desarma los motivos históricos y actuales que desatan los conflictos armados: desde la ambición de poder y la expansión territorial hasta las diferencias religiosas o las invasiones. Lo interesante es cómo expone una contradicción muy cercana a la infancia: mientras a los chicos les enseñamos que los problemas se resuelven hablando y sin violencia, el mundo adulto y sus diplomacias arremeten contra esos mismos acuerdos esenciales.

Ilustrado por Penélope Chauvié, el libro explica las normas internacionales (como los límites que definen los crímenes de guerra) pero siempre dejando una hendija abierta para la esperanza y la cultura de la paz.

Un aliado indispensable para la biblioteca familiar y escolar, lo recomiendo para lectores preguntones a partir de los 9 o 10 años y para padres, madres, tíos y abuelos que buscan herramientas para explicar lo inexplicable.

Atención: el martes 23, a las 18, la autora conversará con Juan Elman, periodista especializado en política internacional, sobre cómo hablar con los más chicos sobre lo que está pasando en el mundo. Céspedes Libros (Av. Álvarez Thomas 853) Entrada libre y gratuita.

Capital, de Afonso Cruz (Calibroscopio; $24.000). Un nene recibe un día una alcancía con forma de chanchito. El nene lo “alimenta” con monedas mientras ambos crecen y se vuelven inseparables: comparten juegos, paseos, negocios. El chanchito, angurriento e insaciable, no para de comer y arrasa con todo lo que encuentra y eso, claro, tiene consecuencias. Un libro álbum silencioso excepcional que no necesita ni un monosílabo para narrar la voracidad del sistema capitalista. Una joya para no dejar de pasar creada por el escritor, realizador de películas de animación, ilustrador y músico portugués que visitó el país este año para participar de la última Feria del Libro de Buenos Aires.

Sobrenatural, de Cecilia Blanco y Chanti (Libros del Zorzal)

Sobrenatural, de Cecilia Blanco y Chanti (Libros del Zorzal; $19.900). Este libro ilustrado nació “al revés” que la mayoría. Como cuentan los editores en la primera página, surgió a partir de un juego creativo: el autor e ilustrador mendocino le enviaba un dibujo a la escritora y ella inventaba un microcuento a partir de lo que le inspiraba cada ilustración. Así, para una escena de un pato adentro de una nube, Blanco escribió una mini leyenda; para otra medio surrealista con árboles que parecen saltar, creó una historia fantástica; para un dibujo de un cocodrilo con la boca bien abierta, anudó una situación disparatada dentro de otra, como en ese juego de muñecas rusas que siempre puede haber una pieza más. Alerta spoiler: al final viene una página en blanco al lado de una ilustración que invita a imaginar sin parar.

Atención: Sobrenatural arma un combo perfecto con Pequeñas grandes bestias, un libro de Chanti también publicado por Del Zorzal con viñetas de humor protagonizadas por animales.

"Pequeñas grandes bestias", de Chanti

Plegaria para un niño dormido, de Luis Alberto Spinetta, ilustrado por Micaela Mendelevich (La Marca Terrible; $23.900). Un tesoro de la serie Rock, que presenta letras de canciones icónicas del rock y pop nacional ilustradas por grandes artistas. En este caso, la poesía del Flaco Spinetta en su clásico de 1969 cobra vida con los colores cálidos de Mendelevich y sus paisajes floridos. Como en otros títulos de la colección, la tapa presenta un juego para nostálgicos: un agujero perfecto desde donde aparece un disco de vinilo.

Vinilos: para nostálgicos y modernos SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Beatles, esto lo estoy escuchando mañana, de Juan Pablo Csipka (AZ; $18.000). De la serie 1.01, pensada “para principiantes”, este libro sobre los Fabulosos Cuatro de Liverpool es ideal para regalarle a un padre (madre, tutor o encargado, ponele) nacido en los años 60 o 70. Con la genial excusa de explicarle a los chicos y adolescentes quiénes fueron los Beatles y por qué se convirtieron en un fenómeno de masas, el autor repasa la historia de la banda inglesa integrada por John, Paul, Ringo y George y la pone en contexto con los hechos sociopolíticos y culturales de la época. Un imprescindible para sumar a la biblioteca familiar, donde ya debe estar otro título súper recomendable de la colección: Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, de Daniel Mecca.