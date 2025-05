Último sábado de la Feria con best sellers femeninas y el libro que unió a Borges y Bergoglio

La Feria del Libro vivió este sábado una de sus jornadas más intensas y concurridas, marcada por la presencia de voces femeninas contemporáneas convocantes. Desde novelistas románticas hasta figuras del trap, hubo una programación diversa que dejó pasillos colmados y salas repletas.

Presentación de "El Papa Francisco, Borges y la literatura", con Luis García Montero, María Victoria y Lucas Adur Hernán Zenteno - LA NACION

A última hora de la tarde, se presentó el libro El Papa Francisco, Borges y la literatura, con una mesa integrada por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; María Victoria Kodama, presidenta de laFundación Borges; y el académico Lucas Adur. Por iniciativa del Instituto Cervantes, se reeditó el libro que unió a Borges y Jorge Bergoglio, mucho antes de que fuera nombrado Papa. Como contó García Montero, el volumen incluye el prólogo original del autor de “El Aleph”, escrito especialmente en 1965 para el libro que reunió los cuentos de los alumnos del “profe” de Literatura Bergoglio, en una escuela de Santa Fe. Y, como detalló María Victoria Kodama, también se sumaron algunos de los relatos ganadores del concurso literario para jóvenes de la Fundación Borges. Varios de ellos estaban presentes en la Sala Victoria Ocampo.

Fila para la presentación del libro "Perreo", de Cazzu. Los jóvenes al frente de la fila llegaron desde las 8 hs y se identifican como 'Carpa 1'. Son los primeros en asistir, provenientes de distintos barrios del Conurbano y de Capital Federal. Hernán Zenteno - LA NACION

Más temprano, una de las presentaciones de mayor convocatoria fue la de Perreo. Una revolución, el primer libro de la cantante Cazzu, quien se subió al escenario ya no como ícono de la música urbana sino como autora. Con mil entradas agotadas e invitadas especiales en primera fila, entre ellas, La Joaqui, también referente del género, la charla en la Sala José Hernández moderada por la periodista y escritora Romina Zanellato explotó en aplausos ante la presencia de la “jefa del trap”, quien reflexionó sobre el empoderamiento, su experiencia en la música y su vínculo con la escritura a través del libro, definido como un “ensayo autobiográfico”. “El trap, como pudo haber sido la nouvelle vague en el cine, marcó el nacimiento de un movimiento; yo estuve ahí y fui la mujer con más peso en ese momento –dijo–. Escribir me ordenó ideas y me hizo dar cuenta de heridas y procesos a los que logré bajar el volumen”.

Elísabet Benavent presentó un recorrido por todos sus libros, con Ivana Kasper. Sala José Hernández. Hernán Zenteno - LA NACION

Luego, la misma sala recibió a Elísabet Benavent, la best seller española autora de la saga Valeria. Acompañada por Ivana Kasper, la escritora realizó un emotivo recorrido por toda su obra, generando un intercambio con su público, en su mayoría lectoras que esperaron ansiosas para conseguir una firma. Sobre su historia llevada con éxito a la pantalla de Netflix, comentó: “Escribí Valeria para reencontrarme con mis amigas, porque justo acabábamos de mudarnos de nuestra Valencia natal y las mezclé como en una batidora y cree a los personajes. Escribir era un túnel a un sitio feliz. Con Valeria todo fue bonito”.

Alice Kellen firmó ejemplares y causó revuelo en el stand de Planeta. Hernán Zenteno - LA NACION

Otra estrella internacional que brilló ayer fue Alice Kellen. La autora española presentó su última novela, Quedará el amor, en una Sala Hernández colmada. “Es de una carga dramática alta pero, pese a ello, es muy luminosa. Me gusta encontrar la belleza en medio de las cosas duras e inevitables de la vida”, dijo sobre la historia. Tras compartir que ya ha comenzado a dar forma a una nueva trama, “con muchos secretos, la de un grupo de amigos y sus vidas en el transcurso de un año”, también confirmó que está en marcha la adaptación audiovisual de su libro El mapa de los anhelos.

Feria del Libro 2025: Pamela Stupia lanzó "Donde las mentiras sean eternas". Hernán Zenteno - LA NACION

Ayer también participaron la autora juvenil Pamela Stupia, con su nueva obra, Donde las mentiras sean eternas, y la escritora Florencia Canale, con su última novela, La cruzada, en una jornada que se vivió como una auténtica fiesta.