Un autor argentino denuncia otra cancelación antisemita en un encuentro literario en España

Tras la exclusión de la escritora argentina Ariana Harwicz del festival Cultur-ALH de Granada, el escritor argentino de origen judío Marcos Ricardo Barnatán (Buenos Aires, 1946), que reside en Madrid desde 1965, recordó que en la Feria del Libro del Santander, en julio, la presentación de un poemario suyo, escrito en colaboración con su hijo, el músico Jimmy Barnatán, se vio frustrada por iniciativa de activistas propalestinos. Barnatán fue uno de los primeros autores argentinos en solidarizarse con Harwicz.

“El 5 de julio tenía que presentar en la Feria del Libro de Santander mi libro de poemas El dólar de plata, de la editorial madrileña Huerga & Fierro, escrito con mi hijo Jimmy Barnatán -dice el escritor a LA NACION-. Un mes antes de la fecha comenzó una campaña organizada por activistas propalestinos que pedían al director de la feria su prohibición por considerarme un ‘sionista’. Incluso publicaron un pasquín que decía ‘El genocidio de Gaza se cuela en la Feria del Libro’”.

Protesta de activistas propalestinos en Santander, España, en la presentación de un libro de haikus de un autor argentino de origen judío Gentileza

Pese a la amenaza de boicot, el director de la Feria, Francisco ‘Paco’ Reales, mantuvo el acto. “Cuando llegamos a la feria, medio centenar de activistas provocadores nos esperaban con banderas palestinas, carteles y pitos sonando para impedir el acto -dice el autor-. Se presentaron algunos agentes de la policía que estaba avisada, pero no intervinieron. El griterío no cesó pese a las palabras del director, pidiendo calma, y del estupor del resto del público presente que pretendía oírnos. Ni mi hijo ni yo pudimos pronunciar palabra. Y tras minutos de mucha tensión se formó una fila de compradores del libro para acceder al estrado donde estábamos para firmar ejemplares del libro y fotografiarse con nosotros. Cosa que hicimos pese al incesante bochinche”.

Activistas propalestinos impidieron la presentación del poemario "El dólar de plata", solo porque el autor es de origen judío Gentileza

Al día siguiente, los Barnatán presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. “Fue aceptada y dirigida al Tribunal de Cantabria para que lo asuma -dice-. Hasta hoy, no hay ninguna respuesta. Mientras tanto, posteriormente, tanto mi hijo como yo hemos padecido en la vía pública acoso verbal a los gritos de ‘Palestina Libre’. Estos hechos han tenido bastante repercusión en la prensa local y en las redes, con algunas condenas de grupos nacionales como Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y columnas de solidaridad de escritores españoles”.

"Borges: biografía total", de Marcos Ricardo Barnatán

“Cabe señalar que el libro El dólar de plata contiene cien haikus que no hacen ninguna referencia política ni religiosa. Con lo que se entiende que el ataque fue personal y antisemita”, señala. Está casado con la escritora y periodista española Rosa Pereda y es autor de varios poemarios y libros de narrativa y ensayo. En 1992, obtuvo el Premio Internacional de Poesía Barcarola por El libro de David Jerusalem y otros poemas. Colaboró en el diario español El Mundo y en revistas culturales de Hispanoamérica como Revista de Occidente, Cuadernos para el Diálogo, Ínsula y Letra Internacional.

Marcos Ricardo Barnatán y Jorge Luis Borges Gentileza

Barnatán fue amigo de Jorge Luis Borges, sobre el que escribió varios libros. “Mi relación con él data de 1968, año en que comenzó nuestra amistad -recuerda-. He publicado media docena de títulos sobre él y el más importante, con dos ediciones en España, es Borges: biografía total, que fue editado también por Planeta Colombia. Lo entrevisté para la radio y televisión española y para el diario El País. Y solicité al gobierno de España la Cruz de Alfonso X el Sabio que, finalmente, le concedió Felipe González”.