“¡Es más interesante con el opuesto que con el igual!”, exclama con entusiasmo Marta Minujín al referirse a su próxima obra: la acción que dará cierre a la Bienal de Performance, el 16 de marzo, en la que invita a encontrarse con alguien de gustos e intereses opuestos. Todo lo contario a su convocatoria de 2015, también en Puerto Madero, cuando impulsó una cita masiva de “almas gemelas”.

Minujín realizó una acción similar en la Bienal de Performance de 2015 Gentileza BP23/Marino Balbuena

A los 81 años, la artista más popular de la Argentina sabe de lo que habla. Durante más de seis décadas estuvo casada con el padre de sus dos hijos, el fallecido economista Juan Carlos “Bebe” Gómez Sabaini, con quien aparentemente no tenía nada en común. “Yo no entiendo nada de economía y soy muy desordenada; él era muy ordenado –recuerda-. Le gustaba navegar y yo nunca había subido a un barco, me moría de miedo con las velas. Le gustaba el mar, y terminó yendo siempre al sur”.

"De los millones de hombres que hubiese podido querer, hay uno solo al que realmente necesito, y es Bebe", escribió Minujín cuando vivía en París Gentileza Marta Minujín

Y sin embargo el vínculo entre ambos fue único, según confiesa en su libro autobiográfico Tres inviernos en París. Diarios íntimos 1962-1964 (Reservoir): “El amor jamás fue conveniencia –escribió a los 18 años- y sé perfectamente que en todo el mundo, de los millones de hombres que hubiese podido querer, hay uno solo al que realmente necesito, y es Bebe. Si tuviera que buscar la felicidad por el mundo entero, sé que la única posibilidad que tengo es la de estar junto a él”.

En 2015, también se apeló a una aplicación para responder un cuestionario previo Gentileza BP23/Marino Balbuena

Inspirada en ese gran amor fortalecido por las diferencias, la artista propone ahora descargar una aplicación titulada “Marta Minujín-Encuentra tu opuesto”, que funciona como una suerte de “Tinder antigrieta”. “¿Cuál sería un buen plan para una noche tranquila?” o “Mis vacaciones ideales serían…” son dos de los ítems del variado cuestionario, que incluye desde preferencias alimentarias hasta inclinaciones políticas (sin necesidad de identificarse con nombre, apellido ni DNI).

Minujín con su obra Pandemia, realizada durante la cuarentena y una de las que identifican los colores de las "almas" Hernán Zenteno - LA NACION

En base a las respuestas, el software identifica al usuario con el color de una de seis obras de la artista: Pandemia, Rumores de pandemia, Endemia, Vacunación global, Gandhi o Mandela. Y le asigna también el color de su “opuesto”, cuya ubicación queda visible en un mapa de Buenos Aires.

El mapa de las "almas" registradas hasta el momento, con sus respectivos colores

Hasta ahora, en total, hay más de 2100 “almas” de distintos tonos dispersas por los barrios porteños. La idea es que el sábado 16 de marzo a las 16 todas ellas se concentren en el Puente de la Mujer para conocerse en persona, vestidas de blanco o negro, en un gran encuentro gratuito sin inscripción previa. Un equipo de asistentes de la bienal distribuirá stickers con el color otorgado a cada uno por la aplicación, y una serie de audios con la voz de Minujín guiarán las “activaciones” orientadas a acercarse a cualquiera de quienes tengan el complementario.

La performance de Marta Minujín culminará con una lluvia de pétalos de flores Gentileza BP23/Marino Balbuena

El clímax se producirá cuando la artista sobrevuele la zona en helicóptero, desde el cual arrojará una lluvia de miles de pétalos de flores blancos y violetas. “Es el color de pétalo más cercano al negro”, explicó a LA NACION Minujín. Y aclaró que, si llueve, la convocatoria se postergará hasta el día siguiente.

Para agendar:

Bienal de Performance:

Sábado 2 de marzo a las 18.30 en Perón y 25 de mayo

Sábado 9 de marzo a las 12 en Fundación Larivière (Caboto 564, La Boca)

Sábado 16 de marzo a las 16 en el Puente de la Mujer, en Puerto Madero