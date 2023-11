escuchar

En el día de su cumpleaños, Nicola Costantino inauguró una escultura monumental en el nuevo Parque de la Innovación, ubicado en avenida Figueroa Alcorta y Udaondo. “Ahora, en frente de la cancha de River hay una obra de arte de su misma altura”, dijo en la presentación la artista. “Los argentinos somos fuertes en futbol, pero a nivel cultural también somos potencia”. La escultura, llamada Arbórea Magna, constituye un homenaje a todos los árboles del universo y posibilita una reflexión sobre la interacción entre la tecnología y la naturaleza.

Ubicado en el barrio de Nuñez, el Parque de la Innovación es un nuevo predio de 12 hectáreas que promueve la colaboración entre emprendedores, estudiantes e investigadores. Fue creado en 2016 pero terminó de construirse ayer. El Parque cuenta con 120.000 m2 destinados a Innovación (mitad de inversión pública y mitad privada). De ese espacio público, un 30% son espacios verdes y plazas, en las que ahora se erige el árbol robótico de Costantino a 34 metros de altura. Es una estructura portante de hierro galvanizado, realizado con la cerámica Nerikomi, una técnica ancestral japonesa. Las piezas de cerámica, trabajadas previamente en el taller de la artista, cobijan parte del suelo, en forma de flores, y el tronco en forma de patrones naturales que simulan la corteza del árbol.

“Un árbol artificial no pretende reemplazar la belleza natural porque el arte tiene una intención, un concepto, una búsqueda que la naturaleza no tiene. Hacer una obra de arte público es como obtener un master. Siempre soñé con esto, porque creo que la obra de arte público es para la gente. Muchos no cruzan la barrera del museo para enfrentarse a las obras de arte. Por eso estas piezas son quizás el único contacto que mucha gente tiene con el arte. Lo peor que puede pasar con un monumento es generar indiferencia. Siempre pensé que lo más importante de un monumento es que tuviera una conexión y creo que en este momento el árbol es el máximo exponente del universo vegetal. Merece un monumento. Es un árbol artefacto, tecnológico, robótico, sólido, metálico, preparado para espectáculos lumínicos. Quiero homenajear al barro, a la tierra y a los barros coloreados y al fuego que quema los barros. Este árbol está plantado en lo ancestral de la cerámica, que hacemos desde el neolítico”.

"Arbórea Magna", de Nicola Costantino, un proyecto basado en la sostenibilidad y la tecnología, inaugurado ayer en el Parque de la Innovación. Rodrigo Nespolo

Arbórea Magna es el resultado de un concurso realizado en 2022, en el que la obra de la artista plástica obtuvo el primer premio. La convocatoria estaba dirigida a artistas visuales que quisieran postular ideas para la creación de una obra de arte público e inédita concebida especialmente para el Parque de Innovación.

“Hay que estar alineados con lo importante: generar consciencia con la naturaleza”, dijo Costantino en diálogo con LA NACION. “Hace un tiempo había mucho temor de la inteligencia artificial. Yo creo los avances tecnológicos son buenos si estás bien aplicados”.

La escultura devuelve la apariencia formal de un árbol, pero no pretende ser un registro documental de una especie en particular sino que busca venerar el amplio repertorio del universo vegetal. La segunda parte del título, Magna, refiere a la dimensión monumental de la escultura, que supera considerablemente la escala humana y permite que sea reconocida a distancia.

Nicola Costantino y su enorme obra en el espacio público Rodrigo Nespolo

“Fue una locura”, reconoció la artista al recordar todas las actividades de su año. “En marzo inauguré PaRDeS: el jardín del tiempo suspendido en la Fundación Santander, donde expuse 2000 flores. Fue muy intenso. También hice la obra Artista Ex Machina en el Centro de Experimentación del Colón”.

Arbórea Magna se destaca por un sistema de iluminación, desarrollado ad hoc por la arquitecta y especialista en diseño de iluminación Eli Sirlin. El tronco se expande en terminaciones de ramas con más de 700 hojas lumínicas, cambiantes y lúdicas, que potencian la presencia de la obra tanto de día como de noche.

La escultura busca generar reflexiones en torno a la aplicación de la tecnología en la naturaleza Rodrigo Nespolo

Para agendar

El Parque de la Innovación queda en Núñez, en Figueroa Alcorta y Udaondo. La obra de arte público permite una circulación peatonal las 24h del día. Es posible ver Arbórea Magna iluminada todos los días al anochecer. Las luces permanecen encendidas durante toda la noche: en verano, alrededor de las 19.30 y en invierno, cerca de las 18.30.