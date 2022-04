Aunque es verdad que a veces una imagen ahorra muchas palabras, en general necesitan contexto. ¿Un caballo? ¿Eso es todo? ¿Por qué, más allá de su noble estampa, hay algo aquí que pueda importarnos? La foto fue tomada en Wehrheim, cerca de Frankfurt, Alemania, y el caballo es de la raza islandesa. Caballos por derecho propio, son sin embargo, de tamaño pequeño y poseen rasgos únicos. Por un lado, exhiben dos aires más, aparte de los tres tradicionales (el paso, el trote y el galope). Por otro, son animales longevos y robustos que prácticamente no sufren enfermedades. Uno pensaría que esa robustez es la que le permite al equino de la foto soportar no ya el sol o la lluvia, sino una intensa granizada. Sí, pero además, en Islandia, la ley impide importar caballos y, si se exportan los de la raza nacional (cosa muy común, por su belleza y características), ya no pueden volver a entrar.