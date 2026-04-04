Después de un intento fallido, “Las correcciones”, de Jonathan Franzen, se convertirá en serie con Meryl Streep como protagonista

Finalmente, la tercera novela del estadounidense Jonathan Franzen (Chicago, 1959), Las correcciones ($ 34.999), será adaptada al formato de miniserie, anunció la plataforma Netflix, con Meryl Streep como protagonista. La revista Variety confirmó la noticia. La actriz, que será una de las productoras ejecutivas (como Franzen), encarnará a la quejumbrosa señora Enid Lambert, el ama de casa que cuida a su esposo Alfred, con párkinson y demencia senil, y que insiste en reunir a sus tres hijos -Gary, Chip y Denise- y a su nieto Jonah para la Navidad.

La ambiciosa novela de Franzen, que vendió millones de ejemplares, catapultó a la fama al autor. Por la fecha de su lanzamiento, en septiembre de 2001, quedó asociada en el imaginario estadounidense con el atentado terrorista a las Torres Gemelas. En español se consigue la traducción al español de Ramón Buenaventura (primero salió en Alfaguara y luego en Salamandra) que, a contracorriente de la opinión mayoritaria, echó pestes contra el autor y la novela. “Non vale un tiesto foradado, que diría Gonzalo de Berceo”, sintetizó.

Las Correcciones de Jonathan Franzen

En 2011, HBO había anunciado un proyecto similar, con Noah Baumbach como director y Chris Cooper, Dianne Wiest, Ewan McGregor y Maggie Gyllenhaal en los papeles protagónicos, pero la idea naufragó y Franzen le bajó el pulgar un año después.

“En 2012 se intentó hacer esa serie, pero fue un completo desastre -dijo el escritor a LA NACION en 2023, como invitado del Filba Internacional-. Teníamos a un productor hoy caído en desgracia, Scott Rudin, y el director era totalmente equivocado para ese y para cualquier otro proyecto. Hicieron un primer episodo que era muy malo. Un desastre. Pero me sirvió porque empecé a ver televisión, y pude ver cómo hacer buena televisión. Me gustó lo que posibilita el formato largo de una serie. Un joven productor consiguió de nuevo los derechos para hacer la serie y, como había visto bastante televisión para ese entonces, pude escribir el plan de la serie y terminar los guiones de los primeros dos episodios”.

Ahora, Franzen adaptará su novela para la pantalla chica y será uno de los productores ejecutivos. Cord Jefferson (que dirigió la sátira American Fiction, además de episodios de la serie Watchmen) dirigirá todos los episodios, además de ser productor ejecutivo. Paramount Television Studios producirá la serie.

La sinopsis oficial de Las correcciones describe la serie como “un retrato mordazmente cómico de una familia del Medio Oeste cuyos tres hermanos adultos, sin rumbo fijo, se resisten desesperadamente al deseo de su madre de pasar una última Navidad juntos, cada uno de ellos deshecho por las ambiciones ilusorias que supuestamente debían salvarlos de convertirse en sus padres”. Gary, el hermano mayor, es ejecutivo de un banco, deprimido y alcohólico, que intenta “corregir” la vida de su familia; Chip, un profesor de filosofía a quien despidieron de la universidad por haberse acostado con una estudiante, y Denise, una exitosa chef con una vida sentimental inestable.

Considerada una de las mejores intérpretes de todos los tiempos, Streep es la actriz con más nominaciones al Premio Oscar de la historia (21), que ganó por Kramer vs. Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro. Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023, protagonizó varias adaptaciones cinematográficas de libros, como Las horas, basada en la novela homónima de Michael Cunningham; La decisión de Sophie, basada en la novela de William Styron; La amante del teniente francés, adaptación de la novela de John Fowles, y Memorias de África, sobre la autobiografía de Karen Blixen (Isak Dinesen).