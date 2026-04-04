Alhambra: la fragilidad del siglo XIII blindada por la inteligencia artificial

La Alhambra es mucho más que una impresionante ciudadela de yeso, madera y agua suspendida sobre la colina de la Sabika, en Granada. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, la “Fortaleza Roja” se erige hoy como uno de los monumentos más visitados de España, gestionando un flujo constante de hasta 8.000 personas diarias que alcanza su clímax en Semana Santa.

Sin embargo, en pleno 2026, su mayor desafío no es el paso del tiempo. En un escenario de sobreturismo global, se ha convertido en un laboratorio de vanguardia donde el “gemelo digital” y la inteligencia artificial dictan el ritmo de cada visita. Bajo la vigilancia silenciosa de sensores, sus patios y jardines buscan el equilibrio perfecto entre el refinamiento nazarí y la tecnología predictiva.

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, la “Fortaleza Roja” se erige hoy como uno de los monumentos más visitados de España Gentileza

Para entender cómo se gobierna este delicado puente entre el siglo XIII y el futuro digital, LA NACION conversó con Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, director del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Desde que asumió el cargo en julio de 2023, ha liderado una modernización estratégica sin precedentes. Con una trayectoria forjada en la alta dirección internacional y una sensibilidad humanística que le permite citar a Lorca mientras analiza métricas de flujo en tiempo real, su figura rompe el molde del gestor cultural clásico para convertirse, gracias a un Plan Director, en el arquitecto de la Alhambra del mañana.

-¿Cuál es la prioridad del Plan Director de la Alhambra?

-La sostenibilidad, la recuperación del silencio en la visita y la creación de una gran sede museística para el arte hispano-musulmán en el centro de Granada. La conservación es innegociable, pero mi segundo criterio es la “visita mágica”. El sobreturismo mata la experiencia. La Alhambra necesita un nivel de quietud que a veces los grandes grupos rompen. No hay una sola Alhambra; hay capas. Nuestro trabajo es que todas esas capas sean legibles para las nuevas generaciones. Por otra parte, este año el monumento se consolida como un referente de vanguardia gracias a hitos como el Gemelo Digital, una réplica exacta en la nube desarrollada por el proyecto Alhambra Living Lab que permite, mediante Inteligencia Artificial, simular el desgaste o planificar evacuaciones críticas sin poner en riesgo la piedra original. No se trata de una simple visualización en 3D, sino de un ecosistema de gestión inteligente que utiliza datos en tiempo real para proteger el monumento y mejorar la experiencia del visitante.

-Si pudiéramos levantar el suelo de los Palacios Nazaríes o mirar tras las yeserías, ¿qué veríamos?

-La tecnología hoy es casi invisible. Tenemos sensores de última generación que monitorizan tres áreas críticas: el microclima, la integridad estructural y el flujo humano. Gracias al apoyo de la Universidad de Granada, estos dispositivos envían datos cada segundo a nuestro Gemelo Digital. Es una vigilancia constante que nos permite actuar antes de que el daño sea visible al ojo humano. Los sensores son los que nos dicen cuándo debemos cerrar un espacio o desviar al público hacia los jardines del Generalife. También hay dispositivos destinados a la “seguridad invisible” ante amenazas como sismos o incendios; no podemos olvidar que Granada es zona sísmica.

Rodrigo Ruiz-Jiménez habla del "concepto de "visita mágica”, que prioriza el silencio y evita las aglomeraciones de gente para cuidar la experiencia mística Gentileza

-¿Tiene que ver con lo que usted llama “visita mágica”?

-El concepto de “visita mágica” prioriza el silencio y la segmentación a través de sensores de flujo en tiempo real para evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia mística, alejándose de la mera búsqueda de récords de afluencia.

-¿No teme que la tecnología deshumanice la visita?

-Al contrario. La IA nos ayuda a hacer la Alhambra más grande. Nos permite abrir virtualmente espacios que físicamente son demasiado delicados para el tránsito humano, como el Peinador de la Reina. A través de visiones inmersivas y vídeos que combinan música y patrimonio, difundimos el legado inmaterial sin desgastar la piedra.

-¿Y cómo conviven el turista de “selfie” rápido con el que busca esa “visita mágica” de la que usted habla?

-Ahí entra la segmentación. No todo el mundo quiere la misma intensidad en la Alhambra. El visitante rápido a lo mejor busca una pincelada de belleza y una buena foto, y tenemos que respetarlo. Pero nuestra apuesta es por el que pernocta en Granada. Queremos que la gente se quede, que viva la noche granadina y que entre a los palacios con otra pausa.

-Estamos en plena Semana Santa de 2026, el periodo de mayor afluencia del año. ¿Cuál es la situación real del monumento hoy?

-Tenemos un límite de conservación muy estricto fijado en 2.763.500 visitantes al año. Si haces la cuenta, la media es de unos 7.500 a 8.000 diarios, pero estos días de pasión alcanzamos picos de 6.700 personas al día solo en la visita general. Estamos rozando el límite de nuestra capacidad operativa.

-¿Es sostenible recibir a casi 8.000 personas al día en un recinto del siglo XIII?

-Mi trabajo no es atraer más gente, sino usar la tecnología para que esos miles de personas fluyan de forma que parezca que la Alhambra está vacía. Lo que realmente nos obsesiona no es el número total, sino los Palacios Nazaríes. Allí el aforo es un “reloj de arena” que no podemos girar más rápido: solo entran 300 personas cada media hora. Si metiéramos a más, el vapor de agua de la respiración y el calor humano empezarían a disolver literalmente el yeso de las paredes.

La Alhambra se alza sobre la colina de la Sabika, en Granada Gentileza

-¿Cómo se logra que el visitante no sienta esa presión de la multitud en días tan señalados?

-Gracias al Alhambra Living Lab y nuestro Gemelo Digital. Si la IA detecta una aglomeración en un patio, redistribuimos el flujo. No es un capricho tecnológico; son los pulmones que permiten que el monumento respire. Queremos que, aunque haya ocho mil personas en el recinto, sientas que estás solo frente a la Fuente de los Leones.

-¿Cuál es el gran reto museístico del Patronato?

-Localizar una sede en el centro de Granada para exponer sus vastos fondos ocultos, un paso definitivo que convertiría a la ciudad en la capital mundial indiscutible del arte hispano-musulmán. También queremos que el granadino sienta que los tesoros del Patronato son suyos y los utilice.

-Granada tiene la mirada puesta en 2031 para ser Capital Europea de la Cultura. ¿Qué papel juega el monumento en esta carrera?

-La Alhambra es el mejor argumento de Granada porque es el equilibrio perfecto entre la piedra medieval y la inteligencia del siglo XXI. Europa no busca solo monumentos bonitos; busca ciudades que sepan gestionar su patrimonio con innovación y sostenibilidad. Estamos demostrando que Granada lidera la vanguardia tecnológica en conservación. El monumento no es solo nuestro pasado, sino nuestro futuro; es un sitio de inspiración, creación y producción.

-¿Cómo funciona la expansión internacional de la Alhambra?

-Pensamos en la organización de grandes muestras mundiales. La exposición Los secretos de la Alhambra nazarí, en este 2026, en el Instituto del Mundo Árabe de París, en colaboración con el Louvre, es nuestra carta de presentación. No es solo una exposición; es una declaración de intenciones. La muestra cuenta con un respaldo institucional sin precedentes: colaboran el Museo del Louvre y la Hispanic Society de Nueva York, hacia donde viajará tras su paso por la capital francesa.

Detalle arquitectónico de una joya del siglo XIII Gentileza

-¿Es esta también una estrategia para aliviar la presión turística sobre el monumento real?

-Exactamente. Es lo que llamo exponer sin muros. Si logramos que un ciudadano en París o en Nueva York, o en cualquier otra parte del mundo, se emocione con el legado inmaterial de la Alhambra a través de una gran exposición digital y física, estamos cumpliendo nuestra misión de difusión sin caminar por, ejemplo por los Palacios Nazaríes.

-¿Qué siente cuando camina por la Alhambra?

-Recuerdo a unos músicos jóvenes que nos visitaron tras el estallido del conflicto en Gaza. Estaban rotos. Tras ver la Alhambra, uno me abrazó y me dijo: “Mi alma vuelve a estar en paz”. Ese es el poder de este lugar. No solo guardamos piedras; custodiamos una belleza que cura.