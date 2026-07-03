Vicente Massot presentó un ensayo que invita a repensar la Independencia argentina

Con una convocatoria que reunió a historiadores, académicos, dirigentes y referentes del ámbito cultural, Vicente Massot presentó Guerra, política y diplomacia. La independencia reconsiderada, su nuevo ensayo dedicado a revisar el proceso de la Independencia argentina.

La actividad tuvo lugar a sala llena en el auditorio del Instituto de Cultura CUDES y contó con la participación de Luis Alberto Romero y Natalio Botana, quienes acompañaron al autor en la presentación. Entre los asistentes también estuvieron Julio Lascano y Vedia, Horacio Sánchez de Loria, Alfonso Santiago, Patricia Ruiz Moreno, Eduardo Lazzari y Teresa González Fernández.

“Guerra, política y diplomacia”, de Vicente Massot Pilar Camacho

Massot repasó las principales hipótesis de su investigación, en la que revisa las tensiones, disputas y estrategias que atravesaron el proceso emancipador. Durante su exposición explicó que el libro propone una “interpretación revisionista” de la Independencia, a la vez que cuestiona la idea de que la Revolución de Mayo y la Independencia respondieran a un proyecto político homogéneo, señalando que entre 1810 y 1816 convivieron proyectos enfrentados (monárquicos y republicanos, centralistas y confederales) y conflictos internos, además de distintas posiciones sobre las alianzas internacionales, lo que convirtió al proceso emancipador en una disputa política permanente.

Uno de los ejes del ensayo es el análisis de esos conflictos internos y de su impacto en la Independencia. Para Massot, las guerras del período reflejan la ausencia de una dirigencia con objetivos comunes, a diferencia de otros procesos revolucionarios.

La obra cuestiona la idea de una continuidad lineal entre Mayo y la Independencia y sostiene que la Argentina como Estado nacional fue el resultado de un proceso político mucho más largo y complejo, y pone el foco en el contexto internacional. Según plantea, la crisis abierta por las abdicaciones de Bayona en 1808 y el vacío de poder en la monarquía española fueron el verdadero detonante de la Revolución, en un escenario condicionado además por los intereses de otras naciones.

“Los hombres de las Españas se acostaron de una manera y al día siguiente el que mandaba no estaba más”, resumió el autor durante la presentación, y cuestionó la idea de una nacionalidad argentina ya consolidada entre 1810 y 1816, al mismo tiempo que matizó: “El nacimiento de una nación es una sucesión de capas geológicas”.

Romero y Botana analizaron los principales aportes del ensayo y coincidieron en destacar su originalidad al abordar la Independencia desde la política y la diplomacia, dejando de lado las interpretaciones tradicionales centradas en una nación ya constituida.

Botana definió la obra como “un admirable ensayo de interpretación histórica”, escrito dentro de la mejor tradición del ensayo español del siglo XX. Destacó que Massot organiza su análisis alrededor de ejes como la crisis de legitimidad provocada por la caída del Imperio español, la desobediencia de los territorios americanos y la enemistad política que derivó en guerras civiles y violencia.

El politólogo también subrayó que el libro presenta la Independencia como un proceso abierto, en el que la monarquía siguió siendo una alternativa posible. “La República llegó por necesidad, por el vacío que dejó la imposibilidad de construir una monarquía”, señaló, al tiempo que valoró la originalidad con la que el autor aborda el problema de la soberanía y la formación del Estado.

Por su parte, Romero afirmó que el ensayo logra aportar una mirada novedosa sobre un período ampliamente estudiado. Destacó especialmente la decisión de analizar la primera década revolucionaria como una disputa por el poder.

Según apuntó, el libro cuestiona la idea de una nacionalidad argentina preexistente y propone comprender a los protagonistas de la Revolución como actores que debían tomar decisiones en un escenario incierto tras el derrumbe de la monarquía española. “Massot pone en movimiento a los actores del juego político y reconstruye sus acciones desde la lógica del poder”, concluyó.