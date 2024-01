escuchar

El angelote a la izquierda, las mariposas, la apariencia grácil de cada uno de los dibujos podrían llamar a error: aunque no lo parezca, esta es una foto de guerra. Invisible a primera vista, el conflicto asoma apenas vamos al detalle y observamos las ventanas. En todos esos vidrios rotos está la vida cotidiana astillada, la imposibilidad del refugio, la amenaza constante. Vivir en guerra: saber que, incluso si no estás en el campo de batalla, la violencia llamará en cualquier momento a tu puerta. Reventará tus ventanas. La semana pasada Rusia atacó con misiles la zona de Kiev, y el edificio que aquí vemos muestra el impacto de esa acción. ¿Hubo suerte? No sabemos si algún vecino sufrió heridas, ni podemos ver qué ocurrió en la zona, en otras casas, con otra gente. Solo vemos las ventanas heridas, el frío que ahora se cuela por ellas y el mural que parece aún más delicado e ingenuo.

Temas La historia detrás de la foto