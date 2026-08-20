A lo Dibu Martínez: la historia de Tomás Santiago, el arquero de Los Leones que llegó de casualidad al hockey y esperó años su oportunidad

Los Leones vencieron por 7-1 a Nueva Zelanda por la tercera fecha del grupo A del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026. De esta manera, el equipo dirigido por Lucas Rey clasificó a la siguiente etapa del certamen y aguarda por el resultado de Países Bajos y Japón para saber si avanza como primero o segundo.

Los Leones vapulearon a Nueva Zelanda y se clasificaron a la segunda etapa del Mundial FIH

Dentro de un equipo sólido, que goleó a Nueva Zelanda, se encuentra el arquero Tomás Santiago, quien logró consolidarse bajo los tres palos tras el retiro del histórico Juan Manuel Vivaldi en 2021, después de disputar cuatro Juegos Olímpicos.

Quién es Tomás Santiago, el arquero que supo esperar su chance

Nació el 15 de junio de 1992 en Unquillo, provincia de Córdoba. A los 9, en plena crisis del 2001, sus padres y tres hermanos debieron armar las valijas para mudarse a México debido a la falta de oportunidades laborales. Pasado el tiempo, retornó a su tierra natal y se instaló en la casa de un primo, a quien debía seguir a sol y sombra incorporándose a sus rutinas.

El deporte siempre estuvo presente en la vida de Santiago. Sus primeros pasos fueron en el fútbol. Fruto de la casualidad, acompañó un día a su primo a una práctica de hockey en el Córdoba Athletic. Sin tener noción siquiera de las reglas del deporte, recibió la invitación para que ocupe un lugar en el arco ante la ausencia del arquero.

Tomás Santiago en sus primeros pasos como arquero de Hockey

Equipado con todas las protecciones para resguardar su integridad física, Tomás Santiago se mimetizó con la esencia de este deporte. “Al principio lo que más me atrajo fue el grupo, un ambiente bastante relajado y sano. Eso fue lo que me llamó y me gustó mucho”, contó en una antigua entrevista brindada a la Agencia de Deportes de la provincia de Córdoba.

Tomás Santiago: cómo llegó a jugar al hockey

Una vez afianzado en el arco y decidido a continuar en este deporte, el jugador comenzó su proceso formativo, donde, además de demostrar condiciones, empezó a tener más notoriedad ante los ojos de los reclutadores. Eso lo llevó a abandonar -otra vez- su Córdoba natal para mudarse a Buenos Aires donde el club Mitre le abrió las puertas a un camino que lo condujo a la selección argentina. Entre convocatorias a la Sub 21, Santiago tomó la decisión de focalizarse al 100%.

El paso del amateurismo al profesionalismo comprendió de varias etapas. En Buenos Aires vivió en la casa de un amigo y hasta en una pensión donde durmió, durante un año, en una cucheta. Con apenas el sustento económico de sus padres, trabajaba todos los días -los fin de semana era árbitro-. El esfuerzo denodado trajo sus frutos y un nuevo viaje hacia lo inesperado: en 2013 viajó a Bélgica para firmar con el club La Gantoise HC.

Tomás Santiago llegó a la liga de Bélgica, donde permaneció durante ocho años

Paciente y perseverante, Tomás Santiago cultivó una mentalidad de acero para hacerle frente a una realidad inquebrantable: Vivaldi, histórico arquero de Los Leones durante 20 años, se adueñó de un puesto donde solamente uno es titular. Esto derivó que sea suplente durante ocho años hasta el retiro de la leyenda en 2021. Partícipe de los Juegos Olímpicos de Río y Tokio, el cordobés solamente sumaba minutos en los clubes, sin la ansiada posibilidad de debutar en el arco argentino.

Tomás Santiago se adueñó del arco de los Leones tras el retiro de Vivaldi

La transición del retiro de Vivaldi y su aparición en el arco fue una grata sorpresa para el hockey nacional. El punto de quiebre se produjo en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago donde demostró sus condiciones y liderazgo para tomar la batuta en un puesto siempre mirado de reojo y expuesto a críticas. La medalla de oro en aquella competencia le dio la posibilidad a la Argentina de disputar los Juegos Olímpicos en París 2024 donde Tomás Santiago estuvo a la altura y dejó en el olvido, aunque sea por unos partidos, la figura de su histórico colega.

Aparejado al crecimiento deportivo, Tomás fue papá de Gaspar y Oli, sus dos hijos, junto a su pareja Charlotte Lauw, de nacionalidad belga.

Tomás Santiago junto a su pareja e hijos

La exótica experiencia en Malasia y su desembarco en la liga más competitiva del hockey

En enero de 2017, previo a una breve paso por el hockey inglés y australiano, Tomás Santiago recibió una oferta para jugar en UniKL (Universidad de Kuala Lumpur) para disputar la Malasia Hockey League, un torneo que disputan solo cinco equipos y dura un mes y medio.

Tras obtener un roce europeo en diferentes ligas, el cordobés, seducido por la oferta económica y deportiva, arribó al país asiático y convivió 45 días junto a un argentino, un australiano y dos pakistaníes.

La experiencia de Tomás Santiago en Malasia

“Viví cosas que nunca en mi vida imaginé. Antes de los partidos eran todos rezos, al dueño del equipo siempre le besaban la mano... lo miraba a mi compañero argentino y le preguntaba dónde estábamos. Cuando sonaban las alarmas se iban a las mezquitas y no importaba lo que estaban haciendo. Fue una experiencia de vida increíble”, graficó Santiago acerca del choque cultural.

Ese pequeño periplo en Malasia culminó rápidamente y volvió a Bélgica para reintegrarse a las filas de La Gantoise HC, equipo con el que saldría campeón en 2023.

Después de ocho temporadas en Bélgica, el oriundo de Unquillo recibió una oferta irresistible para continuar su carrera en HC Oranje-Rood, perteneciente a los Países Bajos. Desde septiembre de 2025 hasta la actualidad, Santiago juega en una de las ligas más importantes del mundo y a eso se le suma su presente en Los Leones.

El arquero de Los Leones disfruta de un presente soñado en la liga de los Países Bajos

A sus 34 años, en una edad de maduración absoluta para un deportista, Tomás Santiago vive un presente de ensueño, el cual debió trabajar varias aristas para mantenerse en el ruedo, ser persistente y hoy recoger los frutos del sacrificio.

Su historia de vida tiene un paralelismo con la de Emiliano “Dibu” Martínez, quien, desde pequeño, emigró de su Mar del Plata natal, jugó en las selecciones juveniles y tuvo un largo periplo por Europa vistiendo la camiseta, por ejemplo, del Arsenal, aunque sin éxito. Su empaje, tenacidad y la contención de su familia lo llevaron a estar centrado cuando le tocó la oportunidad de ocupar el arco de la albiceleste. Hoy en día, el arquero es una de las grandes figuras y un ejemplo para quienes la luchan desde muy pequeño, como el caso de Tomás Santiago.