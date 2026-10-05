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Guido Justo ganó el Challenger de Curitiba, sorprendió al sacar de abajo en el match point y pidió disculpas

El argentino, de 28 años, obtuvo su segundo título en la categoría y, desde este lunes disfruta de su mejor ranking

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El argentino Guido Justo se coronó en el Challenger de Curitiba: sorprendió a su rival, Gustavo Heide, sacando de abajo en el match point y le pidió disculpas
El argentino Guido Justo se coronó en el Challenger de Curitiba: sorprendió a su rival, Gustavo Heide, sacando de abajo en el match point y le pidió disculpasJoão Pires/Fotojump

Nunca es tarde. A los 28 años, el tenista argentino Guido Justo saborea el momento más destacado de su carrera. Tras obtener en febrero pasado su primer título en el Challenger Tour, en Tigre, el jugador nacido en Adrogué volvió a coronarse en la segunda división del profesionalismo, aunque ahora de “visitante”, en Brasil. Este domingo, el bonaerense conquistó el torneo de Curitiba, de la categoría 75, al derrotar en la final al local Gustavo Heide (116°) por 6-1 y 6-4, en 1h44m, con un desenlace inesperado, que no despertó simpatía en una buena porción del público presente en el Graciosa Country Club (tampoco en su rival).

El saque de abajo en el match point

Al servicio y con match point, Justo decidió... sacar de abajo, una acción que sorprendió a todos, sobre todo a Heide, que varios metros atrás de la línea de fondo, esperando un saque convencional. Desafiante y con sangre fría al mismo tiempo, Justo decidió sacar de esa manera, anotó el ace y sentenció el partido.

De inmediato se escuchó la reacción del público (hubo algunos abucheos y silbidos): el argentino se sentó sobre el polvo de ladrillo y le hizo un gesto de “disculpas” a Heide (el primer preclasificado del torneo), que luego lo saludaría con frialdad, casi mirando hacia otro lado. Lo cierto es que así cerró una semana muy destacada en Brasil, en la que únicamente cedió un set: en las semifinales con Tomás Barrios Vera, de Chile.

Con este título en el Challenger Tour, el número 462° de la rica historia del tenis argentino, Justo subió 51 posiciones hasta alcanzar su mejor ranking ATP, el 188° (hace un año estaba afuera de los mejores 370 jugadores del mundo). El título en el “Campeonato Internacional de Tênis de Curitiba” le otorgó, además, un premio económico de 17.000 dólares.

El argentino Guido Justo se coronó en el Challenger de Curitiba 2026, al vencer en la final al brasileño Gustavo Heide
El argentino Guido Justo se coronó en el Challenger de Curitiba 2026, al vencer en la final al brasileño Gustavo HeideJoão Pires/Fotojump

En todo caso, vale consignar que no fue la primera vez que Justo decidió sacar de abajo en un match point durante un partido oficial. En febrero de 2025, durante el Challenger de Rosario, pasó la clasificación y en la primera ronda le tocó medirse con el platense Thiago Tirante, que por entonces estaba 126° (hoy, 54°). Sacó de abajo estando 5-2 arriba en el tercer set, Tirante reaccionó y le devolvió el tiro, pero Justo terminó ganando el punto y, por ende, el partido.

En 2025 ya lo había hecho...

El torneo de Curitiba también tuvo un campeón albiceleste en el cuadro de dobles. Mariano Kestelboim, en pareja con el brasileño Marcelo Zormann, derrotaron en la final a los locales Eduardo Ribeiro y Guto Miguel por 5-7, 7-6 (7-3) y 10-7. Este lunes, Kestelboim, de 30 años, aparece en el mejor ranking de su carrera de la especialidad: 95°.

El argentino Mariano Kestelboim y el brasileño Marcelo Zormann, campeones del Challenger de Curitiba
El argentino Mariano Kestelboim y el brasileño Marcelo Zormann, campeones del Challenger de CuritibaJoão Pires/Fotojump
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