Guido Justo ganó el Challenger de Curitiba, sorprendió al sacar de abajo en el match point y pidió disculpas

Nunca es tarde. A los 28 años, el tenista argentino Guido Justo saborea el momento más destacado de su carrera. Tras obtener en febrero pasado su primer título en el Challenger Tour, en Tigre, el jugador nacido en Adrogué volvió a coronarse en la segunda división del profesionalismo, aunque ahora de “visitante”, en Brasil. Este domingo, el bonaerense conquistó el torneo de Curitiba, de la categoría 75, al derrotar en la final al local Gustavo Heide (116°) por 6-1 y 6-4, en 1h44m, con un desenlace inesperado, que no despertó simpatía en una buena porción del público presente en el Graciosa Country Club (tampoco en su rival).

El saque de abajo en el match point

Al servicio y con match point, Justo decidió... sacar de abajo, una acción que sorprendió a todos, sobre todo a Heide, que varios metros atrás de la línea de fondo, esperando un saque convencional. Desafiante y con sangre fría al mismo tiempo, Justo decidió sacar de esa manera, anotó el ace y sentenció el partido.

An underarm ace to win the title?! 🤯



Guido Justo seals the Curitiba crown in style, defeating local favourite Heide 6-1, 6-4#ATPChallenger | @InstitutoSports pic.twitter.com/kTKZoG2vf2 — ATP Challenger (@ATPChallenger) October 4, 2026

De inmediato se escuchó la reacción del público (hubo algunos abucheos y silbidos): el argentino se sentó sobre el polvo de ladrillo y le hizo un gesto de “disculpas” a Heide (el primer preclasificado del torneo), que luego lo saludaría con frialdad, casi mirando hacia otro lado. Lo cierto es que así cerró una semana muy destacada en Brasil, en la que únicamente cedió un set: en las semifinales con Tomás Barrios Vera, de Chile.

Con este título en el Challenger Tour, el número 462° de la rica historia del tenis argentino, Justo subió 51 posiciones hasta alcanzar su mejor ranking ATP, el 188° (hace un año estaba afuera de los mejores 370 jugadores del mundo). El título en el “Campeonato Internacional de Tênis de Curitiba” le otorgó, además, un premio económico de 17.000 dólares.

El argentino Guido Justo se coronó en el Challenger de Curitiba 2026, al vencer en la final al brasileño Gustavo Heide João Pires/Fotojump

En todo caso, vale consignar que no fue la primera vez que Justo decidió sacar de abajo en un match point durante un partido oficial. En febrero de 2025, durante el Challenger de Rosario, pasó la clasificación y en la primera ronda le tocó medirse con el platense Thiago Tirante, que por entonces estaba 126° (hoy, 54°). Sacó de abajo estando 5-2 arriba en el tercer set, Tirante reaccionó y le devolvió el tiro, pero Justo terminó ganando el punto y, por ende, el partido.

En 2025 ya lo había hecho...

Pasar la qualy ☑️

Sacar de abajo en el match point ☑️

Lograr el mejor triunfo de tu carrera contra Thiago Tirante ☑️

Abrazar a tu novia en el festejo ☑️



🇦🇷 Guido Justo, una de las historias del YPF Rosario Challenger 🔥 pic.twitter.com/XMzywWqmmF — Quini 6 Rosario Challenger (@rosariochall) February 5, 2025

El torneo de Curitiba también tuvo un campeón albiceleste en el cuadro de dobles. Mariano Kestelboim, en pareja con el brasileño Marcelo Zormann, derrotaron en la final a los locales Eduardo Ribeiro y Guto Miguel por 5-7, 7-6 (7-3) y 10-7. Este lunes, Kestelboim, de 30 años, aparece en el mejor ranking de su carrera de la especialidad: 95°.