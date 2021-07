Abandonada por los funcionarios olímpicos estadounidenses, para Simone Biles el tormento no terminó

TOKIO.- El problema con la frase “salud mental” es que es una abstracción que permite navegar directamente sobre lo que le ocurrió a Simone Biles y, en cierto modo, lo que le sigue ocurriendo. Al día de hoy, los funcionarios olímpicos estadounidenses siguen traicionándola. Niegan que tuvieran el deber legal de protegerla a ella y a otras personas del violador y pornógrafo infantil Larry Nassar, y siguen eludiendo su responsabilidad en maniobras judiciales. El abuso es un hecho actual para ella.

Es un esfuerzo peligroso proyectar lo que Biles, la gimnasta más singularmente superior del mundo, está sintiendo o pensando en esta coyuntura. Pero ella ha sido franca sobre estas cosas: su profunda y persistente desconfianza hacia USA Gymnastics (USAG) y el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense (USOPC en sus siglas en inglés) y su convicción de que no harán lo correcto por ella y por otros atletas por su propia cuenta. Recuerden que si no fuera porque Biles aportó su influencia al asunto, estos usuarios seguirían haciendo que las mujeres se entrenaran en la miseria del rancho Karolyi, el infierno sancionado por la USOPC donde fueron abusadas.

Hace sólo dos semanas, el inspector general del Departamento de Justicia publicó un informe sobre el caso Nassar, en el que Biles se enteró de nuevos y exasperantes detalles de cómo funcionarios corruptos silenciaron las pruebas de que el médico de gimnasia era un agresor sexual en serie y de cómo el entonces jefe de la USAG, Steve Penny, intercambió favores con el agente local del FBI, Jay Abbott, para que lo dejara de lado.

Simone Biles sale de una sala de atención médica durante la final de la gimnasia por equipos en los Juegos de Tokio

Los documentos presentados en una demanda civil contra el USOPC y la USAG, estancada desde hace tiempo, han aportado otras revelaciones recientes agravantes. Merece la pena analizar una en particular, a la luz de lo que le ocurrió a Biles en la pista de salto de Tokio el 27 de julio de 2021. Ese es el día en que Biles se desorientó tanto en su salto que no pudo arriesgarse a competir en la final por equipos.

La casualidad ha querido que esa sea la misma fecha en la que, seis años antes, Steve Penny la echó al lobo.

El 27 de julio de 2015, Biles era una campeona mundial de 18 años que llegó a la sede de la USAG en Indianápolis para una serie de apariciones para promocionar uno de sus eventos. Durante dos días, Biles firmó autógrafos e hizo otros favores para complacer a los funcionarios de la USAG. Penny llevó personalmente a Biles y a su madre a algunas de las funciones y mantuvo largas conversaciones con ella, según John Manly, abogado de Biles y de otras víctimas. Biles incluso apareció en una fiesta de cumpleaños de la hija de Penny.

¿Saben lo que Penny no mencionó durante esos dos días, de hecho no dijo ni una palabra, y mucho menos la advirtió? El hecho de que tenía pruebas creíbles de que Nassar era un abusador.

Larry Nassar, exmédico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, durante su juicio Archivo

El 25 de julio, poco antes de que Biles llegara a Indianápolis, Penny se había enterado de una “denuncia inequívoca de abuso sexual” por parte de Nassar contra una gimnasta a través de un investigador privado, que le dijo que estaba obligado a ir directamente a la policía. En su lugar, Penny acudió directamente al USOPC, llamando al director general Scott Blackmun para pedirle consejo. El 27 de julio, mientras Biles estaba en Indianápolis sonriendo para las cámaras y firmando autógrafos, Penny programó una reunión con el FBI local. Y el 28 de julio se reunió con Abbott, del FBI, quien posteriormente sofocó la investigación durante meses mientras Penny exploraba la posibilidad de conseguirle un trabajo en el USOPC.

Y nunca le dijo una palabra a Biles.

Si crees que una conducta como esta es cosa del pasado para estas organizaciones, piénsalo de nuevo. A lo largo de 2020 y 2021, el USOPC y la USAG han perpetuado su encubrimiento con mociones judiciales civiles. Se han escondido de la rendición de cuentas con procedimientos de quiebra. Han exigido que, a cambio de cualquier acuerdo civil, Biles y otros que sufrieron las agresiones de Nassar emitan liberaciones de responsabilidad general que protegerían a una galería de pícaros de conocidos abusadores, así como a Penny. Y han luchado para mantener las declaraciones de Penny, Blackmun y el expresidente Larry Probst bajo sello.

Bajo sello.

¿Te parece que estas organizaciones han pasado página y se han vuelto más “centradas en los atletas”? Tuvieron el descaro de fingir apoyo a Biles esta semana. No son sus partidarios. Son sus atormentadores.

El precio por ganar todas esas medallas de oro es que Biles ahora puede ser analizada por todos los psicólogos de sillón del mundo. Aquí hay un boletín. No lo está haciendo muy bien. ¿Y qué tan bien debería estar haciéndolo en estas circunstancias? “Es como luchar contra todos esos demonios al venir aquí”, dijo después de la competición por equipos.

Es injusto, y potencialmente incluso engañoso, tratar de escudriñar en su cabeza y delinear la forma exacta de esos demonios mientras trata de decidir si vuelve a competir en Tokio. Pero también es injusto esperar que supere con facilidad el caso Nassar y vuelva a subir al podio.

Una de las cosas que necesitan las mujeres que fueron presa de Nassar es una verdadera rendición de cuentas. Ha habido muy poca. El informe del FBI describe mentiras absolutas de Abbott al investigador interno, pero el Departamento de Justicia se negó a acusarlo, y él está disfrutando de la jubilación con impunidad. ¿Por qué? Blackmun parece haber mentido descaradamente al Congreso, y él y Penny ignoraron las leyes obligatorias de notificación de abusos a menores, también con impunidad. ¿Por qué? Incluso Nassar, en prisión, ha evadido la plena responsabilidad, eludiendo las sanciones económicas de su veredicto. ¿Por qué? Y por cierto, ¿por qué no ha habido una investigación policial en toda regla sobre los crímenes contra los niños en el Rancho Karolyi? ¿Por qué? Porque, niñas.

Aquí hay otro boletín: los Juegos Olímpicos no son un aniversario feliz para las víctimas de Nassar. “Es un gran detonante”, dice Rachael Denhollander, cuya denuncia policial contra Nassar en agosto de 2016 desencadenó finalmente la investigación de las fuerzas del orden de Michigan -llevada a cabo por mujeres- que acabó con él.

“Esta época del año es horrible porque me hace recordar cómo era”, dice. “Me hace recordar lo difícil que fue hablar, verbalizar todo por primera vez. Ahora es cuando todo sale a la luz. Y el cuerpo lleva la cuenta. Recuerda esas épocas del año y esos aniversarios. No puedo ni imaginarme tratando de funcionar”.

El cuerpo lleva la cuenta.

Las víctimas, tras la sentencia: Larry Nassar fue condenado a 175 años de cárcel AFP

Realizar los ejercicios aéreos que hace Biles requiere un compromiso total de mente y cuerpo. Cuando estás suspendida a tres metros de altura, boca abajo y girando al ritmo de un rotor motorizado, “tienes que estar al 100% o al 120% porque, si no estás lo más mínimo, te puedes hacer daño”, dijo el otro día. “No quería salir ahí y hacer una tontería y lesionarme y ser negligente. . . . No vale la pena. Al final del día, queremos salir de aquí. No ser arrastrados fuera de aquí en una camilla o algo así”.

Actuar a esa altura y con ese peligro requiere confianza. Ahora mismo, Simone Biles no tiene ninguna. ¿Y por qué debería tenerla?

The Washington Post

