Tokio 2020: un tenista italiano no aguantó el calor y se puso un tubo de aire acondicionado debajo de la ropa

Los atletas que participan de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tienen que competir no solo contra sus rivales, sino también contra un enemigo “invisible”: la tremenda ola de calor que azota a la capital japonesa por estos días. Las altas temperaturas afectan especialmente al mediodía, horario para el que están programados muchos partidos de tenis.

En ese sentido, no fueron poco los jugadores afectados por el calor. Tal fue el caso de la española Paula Badosa, que tuvo que abandonar el Ariake Tennis Park en silla de ruedas tras sufrir un golpe de calor. “He sufrido un golpe de calor y no me sentía en condiciones de seguir compitiendo”, confesó la verduga de Nadia Podoroska, que perdió el primer set 6-3 ante Marketa Vondrusova y luego se retiró.

Paula Badosa deja el campo de juego Twitter

Otro de los que se quejó por el calor fue el argentino Diego Schwartzman, quien jugó bajo 37 grados y apuntó a “ciertas personas que están en el sillón con aire acondicionado” que deciden los horarios extremos para los tenistas. Incluso, el “Peque” graficó la situación vivida en el court con una ocurrente frase: “Parece The Walking Dead” .

¿Hace calor, Fabio?

Sin decir nada, Fabio Fognini expresó en gestos lo que vivió en su partido ante el ruso Daniil Medvedev: en uno de los cambios de lado, el ex top ten tomó una manguera del aire acondicionado y se la puso debajo de sus pantalones, mientras esbozaba una socarrona sonrisa.

Fabio Fognini no aguantó el calor y se puso el aire acondicionado abajo de los pantalones

Aunque salió triunfador del encuentro, Medvedev tampoco ocultó su angustia ante las condiciones bajo las cuales debía competir con una frase tragicómica: “Soy un luchador, terminaré el partido, pero podría morir” , le dijo al umpire cuando le consultó si podía seguir.

El director de asuntos médicos y científicos del COI, Richard Budgett, explicó que “el calor siempre es uno de los grandes problemas a la hora de organizar unos Juegos”, y dijo que ya analizaron “todas las posibles medidas para mitigar el impacto en la salud de los atletas y prevenir golpes de calor”.

La ciudad de Tokio aumentó 2,86 grados centígrados desde 1990, más de tres veces más rápido que el promedio mundial.

LA NACION