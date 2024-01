escuchar

En este comienzo de 2024 el deporte va retomando su caudal habitual y este domingo va a ofrecer bastante. Las pantallas emitirán competencias internacionales de fútbol, tenis, básquetbol, rugby y golf.

Para el seleccionado argentino sub 23 empezará la participación en el Preolímpico de Venezuela, que otorgará dos plazas en París 2024. El primer oponente será Paraguay, en el grupo B. Además, la oferta futbolística tendrá mucha acción en Europa, donde a ojos albicelestes se destaca la visita de Liverpool, con Alexis Mac Allister, a Bornemouth por la Premier League. Real Madrid, recibiendo a Almería, y Barcelona, en el estadio de Betis, actuarán por la liga de España.

Por su parte, el Abierto de Australia pondrá a varias estrellas en escena en los octavos de final: Carlos Alcaraz, vs. Miomir Kecmanovic; Daniil Medvedev, vs. Nuno Borges; Alexander Zverev, vs. Cameron Norrie, y Victoria Azarenka, vs. Dayana Yastremska.

El español Carlos Alcaraz disputará un lugar en los cuartos de final del Abierto de Australia, contra el serbio Miomir Kecmanovic. MARTIN KEEP - AFP

Y habrá muchos argentinos en acción en varios deportes. Los basquetbolistas Facundo Campazzo y Gabriel Deck participarán en Real Madrid en el encuentro con Bilbao y Nicolás Laprovittola será protagonista en la visita de Barcelona a Granada, por la Liga ACB. Los golfistas estarán en la definición del LAAC en Panamá. Y los rugbiers se desperdigarán en varios partidos por la Copa de Campeones de Europa: Agustín Creevy, de Sale Sharks, se enfrentará con Joel Sclavi, de La Rochelle; Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares jugarán por Toulouse contra Bath, y Rodrigo Bruni, Lucas Paulos y Facundo Bosch estarán disponibles para Bayonne frente a Exeter Chiefs.

La televisación del domingo 21

FÚTBOL

Preolímpico de Venezuela

17 Perú vs. Chile. D Sports

20 Argentina vs. Paraguay. D Sports

Premier League

11 Sheffield United vs. West Ham United. Star+

13.30 Bournemouth vs. Liverpool. Star+

Liga de España

10 Osasuna vs. Getafe. ESPN

12 Real Madrid vs. Almería. ESPN

14.30 Betis vs. Barcelona. D Sports

Serie A

8.30 Frosinone vs. Cagliari. Star+

11 Empoli vs. Monza. ESPN 2

14 Salernitana vs. Genoa. ESPN Extra

16.45 Lecce vs. Juventus. ESPN

Bundesliga

11.30 Bayern München vs. Werder Bremen. Star+

13.30 Borussia Moenchengladbach vs. Augsburg. ESPN 3

Eredivisie

8 Ultrecht vs. PSV. ESPN Extra

10.30 Vitesse vs. Feyenoord. Star+

12.30 Ajax vs. RKC Waalwijk. Star+

Copa de Asia

11.30 Omán vs. Tailandia. Star+

Serie Río de La Plata

21.15 Maldonado vs. Vasco da Gama. ESPN Premium

TENIS

Abierto de Australia

21 Los octavos de final de individuales. ESPN 2

5 (del lunes) Los octavos de final de singles. ESPN 2

GOLF

Latin America Amateur Championship

13 La última vuelta. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8.30 Granada vs. Barcelona. Fox Sports 2

14.30 Real Madrid vs. Bilbao. Fox Sports 3

Liga Nacional

11 San Lorenzo vs. Riachuelo. TyC Sports

NBA

21 Houston Rockets vs Boston Celtics. NBA TV

RUGBY

Champions Cup

10 Sale Sharks vs. Stade Rochelais. Star+

12 Stade Toulousain vs. Bath. Star+

16.30 Bayonne vs. Exeter Chiefs. Star+

LA NACION