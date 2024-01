escuchar

De a poco va calentándose el verano deportivo y este domingo ofrecerá actividad interesante, sobre todo, en el exterior. Habrá bastante como para seguir en televisión y streaming.

Real Madrid vs. Barcelona será lo más potente del fútbol europeo, pero tendrá lugar en Arabia Saudita, para definir la Supercopa de España. En la Premier League habrá un Manchester United vs. Tottenham Hotspur, con Alejandro Garnacho de un lado y Giovani Lo Celso del otro. Y la italiana Serie A incluye un convocante Milan vs. Roma, con Marco Pellegrino y Leandro Paredes disponibles, uno por equipo. Entre los clubes argentinos tendrán acción Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys, por la Serie Río de La Plata. Serán visitantes de los uruguayos River Plate y Peñarol, respectivamente.

El Abierto de Australia de tenis desarrollará su segunda jornada, con muchos partidos de la primera rueda, en dos tandas de televisación. Y Real Madrid y Barcelona tendrán compromisos también en básquetbol, con Murcia y Tenerife, respectivamente, como rivales por la Liga ACB y con Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola como sendos referentes. El deporte de la pelota naranja propone a su vez NBA, con Charlotte Hornets vs. Miami Heat, y Liga Nacional, con Platense vs. Ferro Carril Oeste, para cerrar el domingo.

Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola actuarán por separado este domingo en la liga de España; el cordobés de Real Madrid visitará a un club en el que actuó, Murcia, y el bonaerense de Barcelona, a Tenerife. X @FCBbasket

La televisación del domingo 14 de enero

FÚTBOL

Serie Río de La Plata

20 River Plate (Uruguay) vs. Vélez Sarsfield. ESPN Premium

22.15 Peñarol (Uruguay) vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium

Supercopa de España

16 Real Madrid vs. Barcelona. La final. D Sports

Premier League

13.30 Manchester United vs. Tottenham Hotspur. ESPN

Giovani Lo Celso y Tottenham Hotspur afrontarán un lindo desafío en Manchester contra el United de Alejandro Garnacho, por la Premier League. Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

Liga de España

10 Almería vs. Girona. ESPN 3

12.15 Cádiz vs. Valencia. D Sports

Serie A

8.15 Lazio vs. Lecce. ESPN

11 Cagliari vs. Bologna. ESPN 3

14 Fiorentina vs. Udinese. Star+

16.45 Milan vs. Roma. ESPN

Bundesliga

11.30 Bochum vs. Werder Bremen. Star+

13.30 Borussia Moenchengladbach vs. Stuttgart. ESPN 3

Ligue 1

9 Lille vs. Lorient. Star+

13 Le Havre vs. Lyon. Star+

16.45 Lens vs. Paris Saint-Germain. ESPN 3

Eredivisie

10. 30 Go Ahead vs. Ajax. Star+

12.30 Feyenoord vs. NEC. Star+

TENIS

ATP Challenger

13 La final. TyC Sports

Abierto de Australia

21 La primera rueda. ESPN 2

5 (del lunes) La primera rueda. ESPN 2

El Abierto de Australia de tenis toma impulso con sus madrugadas de televisación. DAVID GRAY - AFP

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8.30 Murcia vs. Real Madrid. Fox Sports 2

14 Tenerife vs. Barcelona. Fox Sports 2

NBA

20 Charlotte Hornets vs Miami Heat. NBA TV

Liga Nacional

22 Platense vs. Ferro. TyC Sports

LA NACION