Otro domingo de acción en el ámbito local y el exterior propone estar cerca del televisor para no perderse el deporte del día. Habrá automovilismo, motociclismo, fútbol, polo, básquetbol y rugby, de principio a fin en la jornada.

Será una tarde de definiciones en la Copa de la Liga Profesional, que estipulará los cruces de los cuartos de final. Por eso habrá cuatro partidos en simultáneo: Talleres vs. Independiente, Atlético Tucumán vs. Huracán, Arsenal vs. Rosario Central y River vs. Instituto. Más tarde, Boca pondrá en juego su última chance de clasificarse para la Copa Libertadores de 2024, obligado a ganarle a Godoy Cruz en Mendoza.

Durante la mañana argentina habrá dos partidos de Premier League. Tottenham Hotspur, con Cristian “Cuti” Romero, se enfrentará con el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez, y Everton recibirá a Manchester United, que tiene a Alejandro Garnacho. Habrá actividad también en las ligas de Italia, con Juventus vs. Inter, y España, Francia, Italia y Alemania.

Camilo Castagnola, Facundo Pieres, Pablo Mac Donough y Bartolomé Castagnola (h.), los integrantes de La Natividad, que este domingo es favorito para pasar a la final del Argentino Abierto. Christian Grosso - LA NACIÓN

En el automovilismo mundial se celebrará el Gran Premio de Abu Dhabi, tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2, categoría en la que ahora compite el argentino Franco Colapinto. En tanto, MotoGP coronará a su campeón en el Gran Premio de Valencia. Y en Alta Gracia, Córdoba, se desarrollará el Gran Premio Coronación de TC2000, que también entronizará al nuevo monarca. También en terreno nacional habrá polo, cuyo Abierto de Palermo ofrecerá una definición importante, la del segundo finalista, que surgirá de La Natividad vs. La Ensenada.

En otro orden, habrá rugby europeo, básquetbol español con Facundo Campazzo y Gabriel Deck en Real Madrid vs. Andorra y Nicolás Laprovittola en Barcelona vs. Girona, y un cierre de jornada con NBA.

La televisación del domingo 26 de noviembre

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

18 Talleres vs. Independiente. ESPN Premium

18 Atlético Tucumán vs. Huracán. TNT

18 Arsenal vs. Rosario Central. ESPN 3

18 River vs. Instituto. TNT Sports

21.30 Godoy Cruz vs. Boca. ESPN Premium

Boca confía en el presente de Miguel Merentiel para aprovechar su última chance de clasificarse para la Copa Libertadores. Fotobaires

Premier League

11 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa. ESPN

13.30 Everton vs. Manchester United. ESPN

Dibu Martínez, el arquero de Aston Villa, será rival de su compañero de selección Cuti Romero. Rui Vieira - AP

Liga de España

10 Villarreal vs. Osasuna. D Sports

12.15 Real Sociedad vs. Sevilla. D Sports

14.30 Cádiz vs. Real Madrid. ESPN

Serie A

8.30 Cagliari vs. Monza. Star+

11 Empoli vs. Sassuolo. Star+

11 Frosinone vs. Genoa. Star+

14 Roma vs. Udinese. ESPN 3

16.45 Juventus vs. Inter. ESPN

Ligue 1

9 Nice vs. Toulouse. ESPN 3

13 Stade Rennais vs. Reims. Star+

16.45 Olympique Lyonnais vs. Lille. Star+

Bundesliga

11.30 Heidenheim 1846 vs. Bochum. ESPN 3

13.30 Hoffenheim vs. Mainz 05. Star+

Max Verstappen cierra en Abu Dhabi el año de su tricampeonato en la Fórmula 1. Kamran Jebreili - AP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

10 El Gran Premio de Abu Dhabi. La carrera. Fox Sports y Star+

Fórmula 2

6.10 El Gran Premio de Abu Dhabi. La carrera. ESPN 2

TC2000

9.30 El Gran Premio Coronación, desde Alta Gracia. TyC Sports

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

8 El Gran Premio de Valencia. La carrera. ESPN 2

En Valencia se determinará el campeón de MotoGP: retendrá su cetro el italiano Francesco Bagnaia o se lo quitará el español Jorge Martín. Steve Wobser - Getty Images Europe

POLO

Campeonato Argentino Abierto

14 Ellerstina vs. La Irenita. Star+

16.30 La Natividad vs. La Ensenada. Star+

RUGBY

Premiership

12 Newcastle Falcons vs. Exeter Chiefs. Star+

Top 12

17 Racing 92 vs. Stade Rochelais. Star+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8.30 Real Madrid vs Andorra. Fox Sports 2

13 Barcelona vs Girona. Fox Sports 2

NBA

21.30 Chicago Bulls vs Brooklyn Nets. NBA TV

