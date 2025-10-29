LA NACION

Agenda de TV del jueves: Cerúndolo ante Sinner en París y Lanús - Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

Fútbol, tenis y básquetbol en el menú deportivo de la jornada en las pantallas

Francisco Cerundolo busca los cuartos de final en París
Francisco Cerundolo busca los cuartos de final en ParísFrank Gunn - The Canadian Press

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 30 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 21.30 Palmeiras vs. Liga de Quito, la revancha. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

Copa Sudamericana

  • 19 Lanús vs. Universidad de Chile, la revancha. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Serie A

  • 14.30 Cagliari vs. Sassuolo. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 16.45 Pisa vs. Lazio. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
Valentín Castellanos, delantero argentino de Lazio
Valentín Castellanos, delantero argentino de Lazio@OfficialSSLazio

Copa del Rey

  • 15 Puerto de Vega vs. Celta. Canal 116 (CV 116)
  • 17 Palma de Río vs. Betis. Canal 116 (CV 116)

TENIS

Masters 1000 de París

  • 7 Cameron Norrie vs. Valentin Vacherot y Felix Auger-Aliassime vs. Daniel Altmaier, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 11 Ben Shelton vs. Andrey Rublev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 15 Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner y Alejandro Davidovich Fokina vs. Alexander Zverev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
El italiano Jannik Sinner, N°2 del ranking ATP, va por más en el Masters 1000 de París
El italiano Jannik Sinner, N°2 del ranking ATP, va por más en el Masters 1000 de París HECTOR RETAMAL - AFP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21 San Lorenzo vs. Racing de Chivilcoy. Dsports 2 (612 - 1612 HD)
  • 22.10 Ferro vs. Obras. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Euroliga

  • 16 Maccabi vs. Estrella Roja. Dsports (614 - 1614HD)
  • 16.30 Milan vs. Paris Basketball. Dsports 2 (612 - 1612 HD)

BOXEO

ESPN Knockout

  • 20:30 ESPN Knockout: Mary Spencer vs. Mikaela Mayer. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
