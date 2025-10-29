Agenda de TV del jueves: Cerúndolo ante Sinner en París y Lanús - Universidad de Chile en la Copa Sudamericana
Fútbol, tenis y básquetbol en el menú deportivo de la jornada en las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 30 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 21.30 Palmeiras vs. Liga de Quito, la revancha. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Lanús vs. Universidad de Chile, la revancha. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Serie A
- 14.30 Cagliari vs. Sassuolo. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 16.45 Pisa vs. Lazio. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
Copa del Rey
- 15 Puerto de Vega vs. Celta. Canal 116 (CV 116)
- 17 Palma de Río vs. Betis. Canal 116 (CV 116)
TENIS
Masters 1000 de París
- 7 Cameron Norrie vs. Valentin Vacherot y Felix Auger-Aliassime vs. Daniel Altmaier, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 11 Ben Shelton vs. Andrey Rublev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 15 Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner y Alejandro Davidovich Fokina vs. Alexander Zverev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21 San Lorenzo vs. Racing de Chivilcoy. Dsports 2 (612 - 1612 HD)
- 22.10 Ferro vs. Obras. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Euroliga
- 16 Maccabi vs. Estrella Roja. Dsports (614 - 1614HD)
- 16.30 Milan vs. Paris Basketball. Dsports 2 (612 - 1612 HD)
BOXEO
ESPN Knockout
- 20:30 ESPN Knockout: Mary Spencer vs. Mikaela Mayer. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
Novedades de la TV. Benjamín Vicuña vuelve como conductor, los panelistas que van a acompañar a Moria y la apuesta de América en Mar del Plata
La TV del martes. Los argentinos y Alcaraz en el Masters 1000 de París, la Copa Sudamericana y la Serie A de Italia
La TV del lunes. Barracas y Boca se ponen al día en el Clausura, juega Atlético de Madrid y comienza el Masters 1000 de Paris
Más leídas de Deportes
- 1
Finalissima: cuándo se juega el partido entre Argentina y España
- 2
Cuándo es el sorteo del Mundial 2026
- 3
Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo
- 4
El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa