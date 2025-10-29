Agenda de TV del jueves: Cerúndolo ante Sinner en París y Lanús - Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 30 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

21.30 Palmeiras vs. Liga de Quito, la revancha. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

Copa Sudamericana

19 Lanús vs. Universidad de Chile, la revancha. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Serie A

14.30 Cagliari vs. Sassuolo. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

16.45 Pisa vs. Lazio. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

Valentín Castellanos, delantero argentino de Lazio @OfficialSSLazio

Copa del Rey

15 Puerto de Vega vs. Celta. Canal 116 (CV 116)

17 Palma de Río vs. Betis. Canal 116 (CV 116)

TENIS

Masters 1000 de París

7 Cameron Norrie vs. Valentin Vacherot y Felix Auger-Aliassime vs. Daniel Altmaier, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

11 Ben Shelton vs. Andrey Rublev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

15 Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner y Alejandro Davidovich Fokina vs. Alexander Zverev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

El italiano Jannik Sinner, N°2 del ranking ATP, va por más en el Masters 1000 de París HECTOR RETAMAL� - AFP�

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

21 San Lorenzo vs. Racing de Chivilcoy. Dsports 2 (612 - 1612 HD)

22.10 Ferro vs. Obras. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Euroliga

16 Maccabi vs. Estrella Roja. Dsports (614 - 1614HD)

16.30 Milan vs. Paris Basketball. Dsports 2 (612 - 1612 HD)

BOXEO

ESPN Knockout