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Agenda de TV y streaming del miércoles: Torneo Apertura, Copa Argentina, Brasileirão y NBA

Fútbol local y exterior y básquetbol

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Lanús recibirá a Platense en el duelo que abrirá la fecha 13 del torneo Apertura.
Lanús recibirá a Platense en el duelo que abrirá la fecha 13 del torneo Apertura.X @clublanus

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 1° de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 20 Lanús vs. Platense. TNT Sports

Copa Argentina

  • 19 Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever. Treintaidosavo de final. TyC Sports
  • 21.15 Instituto vs. Atlanta. Treintaidosavo de final. TyC Sports
El uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, de Defensa y Justicia, que tendrá a Chaco For Ever como obstáculo para alcanzar los dieciseisavos de final por la Copa Argentina.
El uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, de Defensa y Justicia, que tendrá a Chaco For Ever como obstáculo para alcanzar los dieciseisavos de final por la Copa Argentina.Captura X

Brasileirão

  • 19.30 Internacional vs. São Paulo. Canal 116 (Flow)

BÁQUETBOL

  • 20.30 Boston Celtics vs. Miami Heat. ESPN 2 y Disney+
  • 23 San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors. ESPN 2 y Disney+
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