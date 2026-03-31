Agenda de TV y streaming del miércoles: Torneo Apertura, Copa Argentina, Brasileirão y NBA
Fútbol local y exterior y básquetbol
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 1° de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 20 Lanús vs. Platense. TNT Sports
Copa Argentina
- 19 Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever. Treintaidosavo de final. TyC Sports
- 21.15 Instituto vs. Atlanta. Treintaidosavo de final. TyC Sports
Brasileirão
- 19.30 Internacional vs. São Paulo. Canal 116 (Flow)
BÁQUETBOL
- 20.30 Boston Celtics vs. Miami Heat. ESPN 2 y Disney+
- 23 San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors. ESPN 2 y Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del martes. Argentina se despide ante Zambia, Italia busca su pasaje al Mundial, los playoffs y los amistosos
La TV del lunes. los amistosos internacionales y continúan la Copa Argentina y el Super Rugby Américas
TV y streaming del viernes. Argentina-Mauritania, Inglaterra-Uruguay, ensayos de la F1 y las semifinales del Miami Open
Más leídas de Deportes
- 1
Marcelo Bielsa hizo un análisis de Argelia, rival de la Argentina en el debut en el Mundial
- 2
Copa República Argentina: La Dolfina Oriental se consagró y el festejo viajó desde Cañuelas a Uruguay
- 3
Robert Lewandowski: el ídolo polaco que era criticado en su país, renunció a la selección y a los 37 años es la llave del Mundial
- 4
Fue el 9 de River, se graduó en una Business School y hoy lo recuerdan con mucho amor en Aston Villa: “Leyenda”