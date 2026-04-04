Independiente vs. Racing hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido del Torneo Apertura

El Rojo y la Academia protagonizan una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini
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Independiente y Racing se enfrentan este sábado en el partido más fuerte de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026: el clásico de Avellaneda. El encuentro se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a partir de las 17.30 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Rojo, que viene de perder 2 a 1 con Talleres, llega a este compromiso en medio de una mala racha se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 14 puntos, fuera de la zona de acceso a los octavos de final. La Academia, por su parte, está en el quinto puesto de la clasificación general de la zona B con 18 unidades, misma cantidad que Rosario Central pero con mejor diferencia de gol (+5 contra +3). En la última jornada le ganó 2 a 1 a Belgrano.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de septiembre del año pasado, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025, y empataron 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda. El antecedente más reciente en el LDA Ricardo Enrique Bochini es del 16 de marzo de 2025, por el Apertura, en un partido que finalizó 1 a 1 por los goles de Álvaro Angulo -Y- y Gastón Martirena -R-.
Independiente vs. Racing: todo lo que hay que saber
- Fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
- Día: Sábado 4 de abril.
- Hora: 17.30 (horario argentino).
- Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Independiente vs. Racing: cómo ver online
El clásico está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- TNT Sports.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny.
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