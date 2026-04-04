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Independiente vs. Racing hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido del Torneo Apertura

El Rojo y la Academia protagonizan una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini

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En el último partido entre Racing e Independiente, por el Torneo Clausura 2025, empataron 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda
En el último partido entre Racing e Independiente, por el Torneo Clausura 2025, empataron 0 a 0 en el Cilindro de AvellanedaMarcos Brindicci

Independiente y Racing se enfrentan este sábado en el partido más fuerte de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026: el clásico de Avellaneda. El encuentro se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a partir de las 17.30 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo, que viene de perder 2 a 1 con Talleres, llega a este compromiso en medio de una mala racha se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 14 puntos, fuera de la zona de acceso a los octavos de final. La Academia, por su parte, está en el quinto puesto de la clasificación general de la zona B con 18 unidades, misma cantidad que Rosario Central pero con mejor diferencia de gol (+5 contra +3). En la última jornada le ganó 2 a 1 a Belgrano.

Independiente llega al clásico en medio de una mala racha, por lo que buscará reponerse
Independiente llega al clásico en medio de una mala racha, por lo que buscará reponerseJUAN MANUEL BAEZ

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de septiembre del año pasado, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025, y empataron 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda. El antecedente más reciente en el LDA Ricardo Enrique Bochini es del 16 de marzo de 2025, por el Apertura, en un partido que finalizó 1 a 1 por los goles de Álvaro Angulo -Y- y Gastón Martirena -R-.

Independiente vs. Racing: todo lo que hay que saber

  • Fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
  • Día: Sábado 4 de abril.
  • Hora: 17.30 (horario argentino).
  • Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Independiente vs. Racing: cómo ver online

El clásico está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • TNT Sports.
  • Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
  • DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.
Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia en el clásico de Avellaneda de este sábado
Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia en el clásico de Avellaneda de este sábadoGonzalo Colini

Posibles formaciones

  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto.
  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny.
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