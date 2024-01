escuchar

Después de los festejos de Año Nuevo, el deporte recupera su lugar en las pantallas, tanto por cable como por streaming. Este martes 2 de enero habrá actividad de la Premier League, de la liga española, de tenis en Australia, de básquetbol en la Euroliga y de hockey sobre hielo en Estados Unidos.

Para mirar en directo a lo mejor del día habrá que madrugar: el español Rafael Nadal vuelve al circuito ATP después de 349 días. Lo hará en el ATP 250 de Brisbane, Australia, frente al austríaco Dominic Thiem, que supo ser el número 3 del ranking mundial en 2020, hoy es el 98 y accedió al cuadro principal desde la clasificación.

“Estoy bastante contento porque soy capaz de sentirme competitivo. Eso es mucho para mí, porque hace un mes no sabía si tendría la oportunidad de venir aquí o de sentirme bien en los entrenamientos. Me siento preparado para competir. Luego, lo que pueda pasar en la competición, no puedo saberlo”, dijo el tenista mallorquín de 37 años en la antesala de su debut en la temporada.

Facundo Buonanotte, talento argentino al servicio de Brighton & Hove, que este martes se medirá con West Ham por la Premier League inglesa. @facubuonanotte_

El fútbol dará el presente en el menú televisado con partidos europeos. West Ham y Brighton, el conjunto del argentino Facundo Buonanotte, se medirán por la Premier League, y LaLiga ofrecerá Getafe vs. Rayo Vallecano, Real Sociedad vs. Alavés y Valencia vs. Villarreal.

El básquetbol pondrá lo suyo en el segundo día de 2024, con un atractivo partido por la Euroliga, entre Olympiacos, de Grecia, y Milan, de Italia.

La siguiente es la oferta completa de acontecimientos deportivos televisados del martes 2 de enero de 2024.

FÚTBOL

Liga de España

13 Getafe vs. Rayo Vallecano. D Sports y DGo

15 Real Sociedad vs. Alavés. ESPN y Star+

17.30 Valencia vs. Villarreal D Sports y DGo

Premier League

16.30 West Ham United vs. Brighton & Hove. Star+

Liga de Escocia

14 St. Mirren vs. Celtic. Fox Sports y DGo

TENIS

ATP 250 de Brisbane

5.30 Rafael Nadal vs. Dominic Thiem, por la primera etapa. ESPN y Star+

23.30 La segunda rueda. Star+

BÁSQUETBOL

Euroliga

16.15 Olympiacos vs. Milan. D Sports y DGo

HÓCKEY SOBRE HIELO

NHL

0.30 Los Angeles Kings vs. Toronto Maple Leafs. ESPN Extra y Star+

