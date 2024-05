River va por Ignacio De Arruabarrena, el uruguayo que se parece a Dibu Martínez

Escuchar

River ya tiene una garantía en el arco: pocos días atrás anunció la renovación hasta diciembre de 2026 de Franco Armani, figura e ídolo contemporáneo. Pero aunque la firma trajo tranquilidad, en el club comienza a sobrevolar el nombre de un arquero que se presenta como una interesante oportunidad de mercado. Se trata de Ignacio De Arruabarrena, uruguayo de 27 años que juega en Arouca, de Portugal, y a partir del 30 de junio tendrá en su poder el pase. Tras dos temporadas en Europa, puede retornar al fútbol sudamericano con un aliciente: lo definieron como “el portero parapenaltis” de la liga de Portugal, luego de que atajara cuatro sobre nueve remates en la temporada pasada.

Una semana atrás, Leonardo Ponzio, integrante de la secretaría técnica de River, realizó un viaje por España en el que apuntó principalmente a avanzar en la contratación a Germán Pezzella para la 2024/2025. Y durante su estadía se reunió con un intermediario que acercó el nombre de De Arruabarrena, que desea emigrar del fútbol portugués. Así, al disponer de su pase y contar con la ciudadanía argentina por su padre –que además es su representante–, el arquero aparece como una alternativa concreta.

Una volada de Ignacio De Arruabarrena en la liga portuguesa

De Arruabarrena nació en Montevideo el 16 de enero de 1997 y cursó las divisiones inferiores en Wanderers, club que en 2015 lo subió a la primera a sus 18 años y en el que debutó profesionalmente en 2017, cuando por la Copa Libertadores atajó en dos partidos de la primera etapa, contra Universitario, de Sucre. Tras protagonizar solamente esos dos compromisos y acumular 66 suplencias, en 2018 pasó cedido a Tacuarembó, donde afrontó 13 encuentros y firmó cinco vallas invictas. Luego de esa cesión por un semestre, regresó a Wanderers y hasta junio de 2022 totalizó 130 juegos entre el campeonato uruguayo y las competencias internacionales, con 41 ceros en su arco. Además, integró las selecciones sub 20 y sub 23 uruguayas, y atajó ocho penales en Wanderers y uno en Tacuarembó.

Al arribar a Portugal, a mediados de 2022, firmó por dos temporadas con Arouca y rápidamente se adueñó del puesto: en su primera temporada acumuló 32 presencias, con 13 vallas invictas, 32 goles recibidos y un 50% de efectividad en penales (sobre nueve, atajó cuatro y uno resultó desviado) que fue fundamental para la clasificación para la Conference League, gracias al quinto puesto en la Primeira Liga.

A los 27 años, De Arruabarrena quiere estar cerca de la selección uruguaya; en caso de llegar a River no ocupará cupo de extranjero, pues tiene la ciudadanía argentina por su padre (y representante). Instagram

“En Uruguay ya tenía cierta fama y en Portugal empecé muy bien, pero no es que me considere especialmente fuerte en este apartado. Tampoco lo trabajo en exceso. No hay mucho misterio. Lo que hago es ver muchos vídeos, tratar de hablar a los lanzadores para ponerles nerviosos y que acaben lanzando al lado que yo tengo en mente. A veces funciona... y a veces no. Es un poco lo que hace ‘El Dibu’, pero sin tanto ‘show”, comentó en el diario Marca. “Me siento muy fuerte de la cabeza siempre y eso me hace estar cómodo. Tener la misma cabeza ya tenga un error o una atajada importante”, añadió.

En la actual temporada, Arouca está séptimo y De Arruabarrena suma 33 actuaciones, cinco ceros en su arco, 40 goles ajenos y un penal atajado de siete que le ejecutaron. Admirador Fernando Muslera y de Iker Casillas, se define como un arquero “rápido, ágil y seguro” y sueña ser citado a la selección mayor uruguaya, que comanda Marcelo Bielsa, director técnico que viene siguiendo su tarea en el fútbol portugués. Así, más allá de que su deseo inicial era continuar en Europa, la puerta entreabierta de River se le presenta en el camino como una buena alternativa para dar ese salto a la Celeste.

Un acción de reflejo ante un cabezazo cercano

