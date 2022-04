Agenda de TV del sábado: Boca de fiesta, River y Racing con VAR, MotoGP en Argentina, URBA, Jaguares XV, rugbiers argentinos en Europa, tenis en Miami y NBA

La programación deportiva del día empezará temprano y se cerrará al filo de la medianoche. Iniciará la jornada el fútbol inglés y la concluirá la NBA, con mucho en medio: tres clubes grandes jugando con VAR por la Copa de la Liga Profesional, motociclismo de elite mundial en Termas de Río Hondo, muchos rugbiers argentinos en acción, tenis de primer nivel en Miami y mucho básquetbol.

El fútbol local tendrá, en rigor, cinco partidos, todos atractivos y con el ingrediente de la nueva asistencia de video a los árbitros. Racing abrirá el fuego frente a Sarmiento, Vélez chocará con Lanús, Godoy Cruz pondrá a prueba al puntero Estudiantes, River visitará al inspirado Defensa y Justicia y Boca recibirá a Arsenal, con la idea de ganar para, poco después del partido, celebrar sonriente su 117º cumpleaños, ya en el comienzo mismo del domingo.

Boca tuvo una dura experiencia con el VAR en la serie de Copa Libertadores que por esa herramienta terminó perdiendo contra Mineiro en 2021; ahora estará sujeto al sistema frente a Arsenal, por la Copa de la Liga Profesional, un rato antes de cumplir 117 años. Mauro Alfieri - LA NACION

Más allá del fútbol, tiene un lugar destacado el motociclismo, pues habrá un acontecimiento internacional: MotoGP desarrollará entrenamientos y la prueba de clasificación del Gran Premio de Argentina, en Santiago del Estero, donde también se presentarán las teloneras Moto2 y Moto3.

En Europa habrá, además de la vuelta del fútbol de clubes, rugby de clubes, con varios jugadores argentinos. Por el Top 14, de Francia, se enfrentarán Castres Olympique, que tiene a Benjamín Urdapilleta, y Toulouse, el cuadro de Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, y Bordeaux Bègles, con Guido Petti Pagadizábal y Santiago Cordero, será adversario de La Rochelle, que cuenta con Ramiro Herrera, Facundo Bosch y Joel Sclavi. Del otro lado del océano Atlántico, Jaguares XV intentará frente a Peñarol recuperarse de su primera caída por la Superliga Americana de Rugby. Y se jugará la tercera fecha del Top 13, de URBA, con un homenaje de CASI al fallecido Federico Martín Aramburú en ocasión del encuentro con Pucará. SIC vs. Belgrano y Alumni vs. Newman serán los otros cruces salientes.

Federico Martín Aramburú fue honrado el sábado pasado en la visita de CASI a San Luis; ahora el equipo de San Isidro será local ante Pucará y volverá a recordar al ex capitán de la Academia. Santiago Filipuzzi - LA NACION

El tenis tendrá lo suyo, con la final femenina del Abierto de Miami, entre la polaca Iga Swiatek y la japonesa Naomi Osaka. Y el menú ofrece una gran dosis de básquetbol. Por la Liga Nacional, un interesante San Lorenzo vs. Boca. Y luego de actividad de la liga española y la universitaria de Estados Unidos, un par de choques de NBA: Miami Heat vs. Chicago Bulls y un atrapante Golden State Warriors vs. Utah Jazz, un enfrentamiento con sabor a playoffs, a pocos días del cierre de la etapa regular.

