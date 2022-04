Federico Martín Aramburú: el emotivo homenaje que realizó Glasgow Warriors, el último club del rugbier asesinado

Fue una noche especial en Glasgow. El último encuentro como local de la etapa regular del United Rugby Championship y el primero tras la muerte de Federico Martín Aramburú, que tuvo en Escocia su última experiencia como profesional, entre 2010 y 2012. Jugó 32 encuentros en Warriors, el club de la capital, pero en ese poco tiempo dejó su huella.

“Puedo recordar cuando Fede llegó a Glasgow y no hablaba una palabra en inglés. Pero fue muy fácil hacernos amigos, aunque no habláramos el mismo idioma. Podíamos sentarnos uno al lado del otro en el colectivo y reírnos a carcajadas como chicos. Tenía el sentido del humor y la energía más increíbles y siempre era divertido estar con él”, recordó en el portal de Glasgow Warriors Johnnie Beattie, ex compañero de Martín Aramburú y que representó a Escocia en 38 ocasiones.

También el tercera línea se radicó en Francia, por lo que su relación con el argentino se agrandó más allá de haber compartido Glagow Warriors. “El café, el vino y la comida en compañía eran momentos preciados en Biarritz, donde continuábamos riéndonos y hablando de los placeres simples de la vida”, añadió Beattie.

Chris Cusiter fue uno de los ex compañeros que se hicieron presentes en el homenaje al ex capitán de CASI. El medio-scrum, rival de los Pumas en los cuartos de final del Mundial Francia 2007, lo recordó con empatía, sobre todo por su personalidad fuera de la cancha: “Tenía una habilidad especial para forjar conexiones con otras personas. Cuando llegó a Glasgow su inglés era muy malo, pero a pesar de eso en un mes era amigo de todos. Era bondadoso y generoso, y siempre tenía brillo en los ojos. ¡Creo que nunca lo vi de malhumor, nunca! Levantaba el ánimo en cualquier plantel en el que estuviera”, destacó Cusiter.

Los ex compañeros de equipo del ex back platense en Glasgow crearon una página en la plataforma JustGiving con el objetivo de recaudar dinero para ayudar a su esposa y sus tres hijos.

De los jugadores con los que Martín Aramburú compartió cancha en el club quedan pocos en actividad. Uno es Rob Harley, que este viernes posiblemente haya protagonizado su último partido como local en Glasgow Warriors y que ingresó primero a la cancha. Lo hizo con una camiseta de los Pumas en mano y la dejó en el césped para que todos homenajean al ex back mundialista. Los jugadores de ambos equipos, los ex compañeros y el público aplaudieron de pie en un estadio que tuvo banderas argentinas mezcladas entre las del club. “Fede era un jugador realmente talentoso, pero sobre todo era uno de los mejores seres humanos que tuve el privilegio de conocer”, reconoció el director general, Al Kellock.

Los 80 minutos frente a Zebre fueron una anécdota. El local se impuso por 40-12 al equipo italiano, que perdió todos sus partidos en el certamen. Glasgow es uno de los escoltas de Leinster y se esperanza en pelear hasta el final. Esta vez tuvo las presencias de Sebastián Cancelliere, Domingo Miotti y Enrique Pieretto, sus tres argentinos. Y de alguna manera también estuvo en el Scotstoun Stadium Federico Martín Aramburú, un icono que dejó una huella profunda en el club.

Le Priol, preso en París hasta el juicio

El principal sospechoso del homicidio a Martín Aramburú, ocurrido hace dos sábados en París, fue imputado formalmente este viernes y aguardará detenido el juicio. Loïk Le Priol, de 27 años, fue inculpado por “asesinato” y “posesión de armas” y deberá responder por esos cargos, informó la agencia AFP.

El ex militar fue extraditado el jueves desde Hungría, lugar al que huyó tras el crimen y en el que fue arrestado cuatro días después, el 23 de marzo, en el puesto fronterizo de Záhony, cerca de Ucrania. Según dijo, se dirigía hacia este último país para unirse a la guerra contra Rusia.

Loïk Le Priol, supuesto asesino del ex jugador de los Pumas Federico Martín Aramburú tras una discusión en el bar Le Mabillon, de París. Face: loïk le priol

Otras dos personas ya han sido imputadas y encarceladas por el homicidio, que se produjo tras una refriega en un bar en pleno centro de París. Romain Bouvier, de 31 años, afrontará cargos por asesinato y dos delitos vinculados con la tenencia de armas. Sospechoso también de haber disparado contra Martín Aramburú, fue encarcelado en la prisión parisiense de la Santé. Además Lyson R., de 24 años y novia de Le Priol, fue también imputada y puesta en prisión provisional por “complicidad de asesinato” como sospechosa de haber conducido el vehículo desde el cual ambos hombres habrían disparado.

El exrugbier de CASI fue baleado poco después de un altercado en un bar del barrio Saint-Germain-des-Prés, al que había acudido con su amigo y socio Shaun Hogarty luego de cenar con otros ex rugbiers argentinos.