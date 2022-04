Mundial Qatar 2022: por qué el partido inaugural no será, finalmente, entre el anfitrión y Ecuador

Finalmente, el “partido inaugural” del Mundial Qatar 2022 no será el verdadero partido inaugural. Después del sorteo para la conformación de los grupos, todos esperaban que Qatar vs. Ecuador fuera el encuentro inicial. Incluso Gustavo Alfaro, el entrenador argentino del seleccionado ecuatoriano, hizo un comentario sobre lo especial que resultaría ser protagonista de ese enfrentamiento de apertura de la Copa del Mundo. “Todos van a estar pendientes de ese partido y nos tocó ese privilegio, que es estar cuando la pelota empiece a rodar ahí”, afirmó el rafaelino. Pero finalmente no estará en ese cruce. Porque se romperá una tradición de 16 años y el local no abrirá el fuego en la Copa del Mundo.

Todos dieron por válidos los horarios del fixture prefabricado por la organización, pero en realidad eran tan reales como el simulacro del sorteo que hubo un par de días antes. Se trataba de un programa tentativo, por llenar luego con los nombres de los seleccionados y sujeto a modificaciones. Y en la noche argentina del viernes, madrugada de Doha, cuando FIFA anunció oficialmente los horarios del Mundial, sorprendió que no fuera Qatar vs. Ecuador el primer partido de todos, sino el otro encuentro de su grupo en el día: Países Bajos vs. Senegal, que tendrá lugar a las 7 de la Argentina del lunes de 21 de noviembre, en el estadio Al Thumama. Qatar vs. Ecuador se desarrollará en esa misma jornada, pero empezará seis horas más tarde, a las 13, en el estadio Al Bayt.

El fixture oficial, con los horarios y estadios definitivos (ampliable)

Otra cuestión atípica: ese día 1 del Mundial incluirá cuatro partidos, nada menos. Además de aquellos dos de la zona A, tendrán lugar dos del grupo B: Inglaterra vs. Irán, a las 10 en el estadio Khalifa International, y Estados Unidos vs. el clasificado de Europa que falta, a las 16, en el Ahmad Bin Ali.

¿Por qué el cambio en la costumbre de que el anfitrión pone en marcha su mundial? La tradición comenzó en Alemania 2006, cuando Costa Rica fue el adversario del local. Antes, el equipo que abría el fuego era el campeón vigente, que en esa época se clasificaba directamente para disputar la siguiente Copa del Mundo. Ahora, FIFA dejó de lado ambos hábitos: eligió establecer los horarios de los encuentros según la conveniencia de los países de los equipos en cuestión, husos horarios mediante. Marketing.

El estadio de Lusail, donde la Argentina se enfrentará con Arabia Saudita y con México. Christian Charisius - dpa

Y para eso necesitó esperar a que estuvieran conformadas las zonas. Muchos tomaron por definitivos los horarios que estaban en ese fixture preelaborado, pero no eran oficiales. Una vez que se supo cuál seleccionado ocupaba cada casillero y tras las gestiones correspondientes, FIFA anunció el fixture, con varias divergencias respecto a aquel programa tentativo. Las diferencias estuvieron en varios partidos tanto en horarios como en estadios, aunque no en días. Por eso la Argentina no jugará a las 16, las 10 y las 16 contra Arabia Saudita, México y Polonia, sino a las 7, las 16 y las 16, con dos cambios de escenario: el estadio de Lusail para el segundo compromiso y el 974 para el tercero.

Qatar 2022 será un Mundial exótico. En más de un sentido.