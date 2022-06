Agenda de TV del sábado: Fórmula 1, River, grandes de Europa en la Liga de Naciones, CASI-SIC, Newman-Hindú, Premiership, Le Mans y TC2000

El fin de semana comienza con nutrida actividad deportiva, que se podrá disfrutar por televisión. El fútbol será un gran protagonista del día, y también habrá mucho automovilismo y mucho rugby.

En la Liga Profesional comenzó la segunda fecha y este sábado tendrá el debut de River en condición de local: el equipo millonario recibirá a Tucumán en el Monumental. Además, habrá otros tres partidos: Arsenal vs. Banfield, Tigre vs. Barracas Central y Sarmiento vs. Argentinos.

Julián Álvarez, necesitado por River para ser más efectivo en ataque, será de la partida ante Tucumán en el Monumental. Marcelo Endelli - Getty Images South America

En el plano internacional, el fútbol europeo de selecciones continúa con la Liga de Naciones, que como plato principal tendrá el duelo entre Inglaterra e Italia, un pequeño desquite de la final de la Eurocopa que en 2021 ganaron los azzurri. También jugará Polonia, uno de los rivales de la Argentina en el Mundial Qatar 2022, como visitante de Países Bajos.

El día tendrá abundante ruido de motores. La Fórmula 1 realizará en Azerbaiyán la prueba de clasificación de la octava fecha. El Campeonato Mundial de Resistencia vivirá la primera jornada su emblemática 24 Horas de Le Mans, con participación de José María “Pechito” López. Y TC2000 ofrecerá la prueba de clasificación y la carrera sprint de su presentación en Termas de Río Hondo.

También en rugby habrá actividad local y en el exterior. El Top 13 incluirá dos partidazos: el clásico CASI vs. SIC y Newman vs. Hindú, cruce del líder con el escolta del torneo de la URBA. Y en el exterior se desarrollarán las semifinales de la liga Premiership, de Inglaterra, con dos argentinos como protagonistas: Julián Montoya y Matías Moroni actuarán por Leicester frente a Northampton.

Luís Briatore, capitán de CASI, y Juan Soares Gache, medio-scrum de SIC, protagonistas del clásico de San Isidro por el Top 13 de la URBA. MAURO ALFIERI - LA NACION

La televisación del sábado 11

FÚTBOL

Liga Profesional

15.30 Arsenal vs. Banfield. ESPN Premium

Arsenal vs. Banfield. ESPN Premium 15.30 Tigre vs. Barracas Central. TNT Sports

Tigre vs. Barracas Central. TNT Sports 18 Sarmiento vs. Argentinos. TV Pública

Sarmiento vs. Argentinos. TV Pública 20.30 River vs. Atlético Tucumán. TNT Sports

Liga de Naciones de UEFA

10 Ucrania vs. Armenia. ESPN

Ucrania vs. Armenia. ESPN 13 Irlanda vs. Escocia. ESPN

Irlanda vs. Escocia. ESPN 15.30 Países Bajos vs. Polonia. ESPN

Países Bajos vs. Polonia. ESPN 15.30 Hungría vs. Alemania. ESPN 2

Hungría vs. Alemania. ESPN 2 15.30 Inglaterra vs. Italia. Sar+

Italia e Inglaterra, los últimos dos finalistas de la Eurocopa, se medirán por la Liga de Naciones. AFP - The FA Collection

Liga de Naciones de Concacaf

23 México vs Surinam. ESPN 3

Brasileirão

21 Inter vs. Flamengo. ESPN 3

Primera Nacional

19.30 All Boys vs. Alvarado. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

8 Práctica 3 del Gran Premio de Azerbaiyán. Fox Sports

Práctica 3 del Gran Premio de Azerbaiyán. Fox Sports 10.30 24 Horas de Le Mans. Un tramo de la carrera. ESPN en Star+

24 Horas de Le Mans. Un tramo de la carrera. ESPN en Star+ 11 Prueba de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Fox Sports

Prueba de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Fox Sports 16 24 Horas de Le Mans. Un segmento de la competencia. ESPN en Star+

24 Horas de Le Mans. Un segmento de la competencia. ESPN en Star+ 16 TC2000. La carrera sprint de la fecha de Termas de Río Hondo. TyC Sports

TC2000. La carrera sprint de la fecha de Termas de Río Hondo. TyC Sports 22 24 Horas de Le Mans. Una porción de la prueba. ESPN en Star+

En Bakú se hará la prueba de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, con Max Verstappen y George Russell como protagonistas. Peter J Fox - Getty Images Europe

RUGBY

Premiership

9 Saracens vs. Harlequins. ESPN 3

Saracens vs. Harlequins. ESPN 3 12.30 Leicester vs. Northampton. ESPN 3

Top 13