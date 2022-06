Papelón y descalificación en el ciclismo: un protagonista le pegó a otro en plena competencia (y después la siguieron)

A lo largo de la historia, el ciclismo se ha visto envuelto en muchos escándalos, la mayoría de ellos por doping. Por supuesto que, también, ha tenido páginas de gloria, momentos sumamente emotivos y grandes nombres que enaltecieron una actividad con muchos cultores, incluida la Argentina. Pero lo ocurrido este viernes en la 74 edición del Criterium del Dauphiné dejó perplejos a muchos. Provocó indignación, fastidio, incredulidad. Nadie dudaba de que habría sanción para el principal involucrado. Pero aún así, el enojo general no se disipa y se piden medidas más duras que la exclusión del mal deportista de la competencia.

Juan Sebastián Molano tiene 27 años. Es colombiano y representa al equipo UAE Emirates, que desembolsa una cantidad importante de dinero para sus representantes. Como tantos otros colegas pedalistas, participaba de la competencia, que desarrollaba su sexta etapa, de 196,5 kilómetros entre las ciudades de Rives y Gap, en los Alpes franceses. Molano terminó sexto en la etapa y marchaba retrasado en la clasificación general: 110°. Hasta que fue convocado de urgencia por la comisión fiscalizadora de la carrera. Plenamente consciente de que sería sancionado. Dos hechos repudiables lo condenaban.

Las imágenes que se vieron en la transmisión de televisión sorprendieron a la mayoría. Nadie entendía nada. Hay cosas que no se hacen en el deporte (ni en la vida). Es una cuestión de códigos. Molano traspasó todos los límites. Se ganó el repudio de ciclistas, entrenadores, periodistas y del público en general.

La segunda discusión entre Molano y Page

¿Qué pasó? Tuvo un altercado durante la sexta etapa de la carrera. Discusión mediante, arriba de las bicicletas, se la agarró con el joven francés Hugo Page, del equipo Intermarché-Wanty. Ambos transitaban a una velocidad alta, en medio del pelotón. De pronto, lo insólito. Se advierte como Molano se aproxima a Page y le mueve la bicicleta tras sujetarla con la mano derecha, en un intento por desestabilizarlo. O al menos de amedrentarlo. Y acto seguido, le pega en el casco en un par de oportunidades. No golpes de KO como en el boxeo, pero golpes al fin. Totalmente inapropiado e inusual en el ciclismo.

Mientras los pedidos de sanción arreciaban en las transmisiones televisivas y radiales, la pelea no se detuvo. A pesar de que un compañero de equipo había tratado de calmarlo, de que entrara en razones, apenas concluida la etapa, Molano abordó nuevamente a Page, quien le recriminaba su actitud durante la competencia. Y Molano volvió a pegarle en el casco. Sin una violencia extrema, pero totalmente innecesario. Un papelón.

El momento del golpe

🇨🇴 Sebastián Molano debería ser expulsado del ciclismo por peligro público



Agrede al joven 🇫🇷 Hugo Page sobre la bici y lo vuelve a hacer cuando se baja de ella



❌ Descalificado de #Dauphiné



¡Esto NO es ciclismo! pic.twitter.com/7rTlweV2GN — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) June 10, 2022

Los organizadores, tras analizar las imágenes de video, no dudaron: resolvieron la descalificación de Molano. Consideraron inaceptable la actitud y lo sacaron de la carrera. El colombiano, al advertir el revuelo que había generado con su actitud, ensayó un pedido de disculpas que no fue suficiente: “En el calor del momento he cometido un error peligroso. Me gustaría pedirle disculpas a Hugo Page y a todos los ciclistas por lo ocurrido. Entiendo la razón por la que me han desclasificado y sólo puedo decir que lo lamento y que aprenderé de esto”. No quedó claro si su pedido de disculpas fue antes o después de decirle al periodista Daniel Friebe que “no es la primera vez que tengo problemas con este tipo en la carrera. Lo siento, pero estaba harto de él”.

La pelea posterior

En sjælden løbetur gav pludselig afkast. Juan Molano fra UAE slår Hugo Page efter målstregen på dagens etape af Critérium du Dauphiné. Nu er Molano blevet smidt ud af løbet. Mere her: https://t.co/d6fvLaY3SV… @jacobqvirin pic.twitter.com/ORP7APpd2U — Oliver Kristensen (@OliverKristens4) June 10, 2022

La descalificación no parece haber sido suficiente, según las opiniones en el ambiente del ciclismo. Habrá que ver si todo concluye con esta sanción a Molano en una carrera o si la Unión Ciclística Internacional decide ampliar la medida a otras competencias futuras.