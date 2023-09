escuchar

Una abultada cartelera deportiva se propone este sábado a través de los canales de televisión y streaming, con actividades en directo desde temprano hasta la madrugada del domingo. Habrá rugby, fútbol, golf y polo, entre otras disciplinas.

La oferta comenzará con la Copa Ryder de golf, el trofeo que enfrenta a Europa y Estados Unidos, en Italia, y se extenderá hasta cerca de la medianoche, con el Gran Premio de Japón de motociclismo, el preolímpico de vóleibol masculino con el seleccionado argentino contra Canadá y el combate por el título de campeón mundial entre Canelo Álvarez y Jarmell Charlo.

El rugby se adueña de una gran porción de la cartelera, con los Pumas enfrentándose con Chile por la mañana en el Mundial Francia 2023 y una fecha del Top 12 de URBA, que incluye los duelos Hindú vs. SIC y Newman vs. CUBA.

Los Pumas necesitan frente a Chile no solamente una victoria en el Mundial Francia 2023: deben jugar bien y recobrar la confianza. Prensa UAR

El fútbol acapara buena parte de la acción, con lo mejor de las ligas europeas, Inter Miami frente a New York City por la Major League Soccer y la continuidad de la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional. En el ámbito local, sobresalen los duelos entre Racing e Independiente en el Cilindro de Avellaneda, San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro, Rosario Central y Newell’s en Arroyito y Banfield y Lanús en el estadio Florencio Sola.

Antes, la atención estará puesta durante la mañana en los partidos de Aston Villa, el equipo de Emiliano “Dibu” Martínez, con Brighton & Hove; Manchester United, el de Alejandro Garnacho, con Crystal Palace, y Manchester City, el de Julián Álvarez, como visitante de Wolverhampton, y en el duelo Tottenham Hotspur vs. Liverpool, con Cristian “Cuti” Romero frente a Alexis Mac Allister, por la Premier League. Pasado el mediodía, en el duelo entre Girona y Real Madrid estará en juego la punta de la liga de España, e Inter, con Lautaro Martínez, se medirá con Salernitana por la Serie A, de Italia. Existe incertidumbre alrededor de Lionel Messi, de cuya presencia ante New York no dio indicios el DT de Inter Miami Gerardo Martino.

Asimismo, el polo sumará su propuesta con La Dolfina vs. Ellerstina, la primera semifinal del Abierto de Hurlingham, el torneo inicial de la Triple Corona.

La televisación del sábado 30 de septiembre

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

11 Arsenal vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium

16 San Lorenzo vs. Huracán. TNT Sports

San Lorenzo y Huracán prometen alto voltaje en la tarde del Bajo Flores, por la Copa de la Liga. Mauro Alfieri - LA NACION

16.30 Rosario Central vs. Newell’s. ESPN Premium

19 Racing vs. Independiente. ESPN Premium y TNT Sports

21.30 Banfield vs. Lanús. TNT Sports

Major League Soccer

20.30 Inter Miami vs. New York City. Apple TV

Premier League

8.30 Aston Villa vs. Brighton. ESPN y Star+

11 Bournemouth vs. Arsenal. ESPN 3 y Star+

11 Manchester United vs. Crystal Palace. Star+

11 Wolverhampton vs. Manchester City. Star+

11 West Ham United vs. Sheffield United. Star+

11 Newcastle vs. Burnley. Star+

11 Everton vs. Luton Town. ESPN Extra

13.30 Tottenham vs. Liverpool. ESPN

Alexis Mac Allister cae tras una patada de Cuti Romero en Tottenham vs. Brighton; ahora, el número 10 jugará en Liverpool contra su compañero del seleccionado argentino.

Liga de España

9 Getafe vs. Villarreal. ESPN Extra

13.30 Girona vs. Real Madrid. ESPN 2

Serie A

10 Lecce vs. Napoli. Star+

13 Milan vs. Lazio. Star+

15.45 Salernitana vs. Inter. ESPN 2

Bundesliga

10.30 Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt. Star+

10.30 Bochum vs. Borussia Moenchengladbach. Star+

10.30 Heidenheim 1846 vs. Union Berlin. Star+

10.30 Köln vs. Stuttgart. Star+

10.30 Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen. Star+

13.30 RB Leipzig vs. Bayern München. Star+

Primera Nacional

12 Almirante Brown vs. Nueva Chicago. TyC Sports

RUGBY

Mundial Francia 2023

10 Argentina vs. Chile. ESPN, TV Pública y Star+

12 Fiji vs. Georgia. Star+

16 Escocia vs. Rumania. Star+

Top 12

15.30 Hindú vs. SIC. Star+

15.30 Buenos Aires vs. La Plata. Star+

15.30 Alumni vs. Rosario. Star+

15.30 San Luis vs. CASI. Star+

15.30 Belgrano vs. Pucará. Star+

15.40 Newman vs. CUBA. ESPN 3 y Star+

GOLF

7 Copa Ryder. La segunda vuelta. ESPN 2

Se abrazan Rory McIlroy y Matt Fitzpatrick en un viernes a puro éxito de Europa por la Copa Ryder ante Estados Unidos; los azules intentarán sostener la ventaja el sábado y consagrarse el domingo. PAUL ELLIS - AFP

POLO

Abierto de Hurlingham

13.30 Cría La Dolfina vs. La Irenita. Star+

16 La Dolfina vs. Ellerstina. Semifinal. Star+

VÓLEIBOL

Preolímpico masculino

10 Brasil vs. Qatar. Star+

23 Argentina vs. Canadá. ESPN 2 y Star+

BOXEO

21 Canelo Álvarez vs. Jarmell Charlo. ESPN

Jermell Charlo y Canelo Álvarez disputarán un cinturón de campeón mundial por la noche.

MOTOCICLISMO

Moto GP, Moto2 y Moto3

0 (del domingo) El Gran Premio de Japón. ESPN 3 y Star+

LA NACION