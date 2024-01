escuchar

En el ajedrez, como sucede en la mayoría de los deportes, los jugadores y las jugadoras dominantes comienzan a hacerse notar precozmente. Tal es el caso, por ejemplo, de Candela Francisco, que con sólo 17 años es la mejor jugadora de Argentina, e incluso de Latinoamérica.

Sin embargo, hay excepciones. Es el caso de la actual campeona argentina, María José Campos. Ella, que hoy tiene 25, irrumpió como un meteoro en el ajedrez femenino hace dos o tres temporadas. En poco tiempo se entreveró entre las mejores, y en 2023 se impuso primero en el Zonal Sudamericano, y luego, hace poco más de un mes, conquistó el Campeonato Argentino.

Una cosa llama la atención en su estilo de juego: juega siempre a ganar, sin importar el o la rival, aunque su oponente de turno tenga muchos pergaminos. Con estilo enérgico, ejerce presión en todo en el tablero, y cuando la partida se torna un caos, Campos crece en las complicaciones, y suele encontrar la jugada más difícil, la que más incomoda al rival.

María José Campos, frente al tablero Instagram @majochess

Muchos de los que compiten con ella se ven sorprendidos y desbordados por una jugadora que salió de la nada, que se anima y encima les gana. Aunque su estilo de juego es aguerrido, ella dice que le gusta estudiar a los clásicos: Capablanca, Akiba Rubinstein (un gran jugador polaco de principios del siglo XX), Mikhail Botvinnik, y entre los modernos, a Garry Kasparov, lo que le permite enfocar el ajedrez desde distintas perspectivas.

El objetivo que se plantea a sí misma es alto: obtener el título de gran maestra absoluta, un rango que ninguna jugadora latinoamericana ha conseguido hasta el momento. Para esta jugadora nacida en La Plata es una meta ambiciosa, importante; no inalcanzable, pero que sí requerirá de excelentes (y constantes) desempeños. Hoy, Campos tiene 2208 puntos ELO; la meta es llegar a 2500.

Campos apunta alto en sus objetivos Instagram @majochess

Viendo sus partidas y su determinación, Campos, que es maestra internacional, puede conseguirlo. Majo cree que en los últimos años, con el advenimiento de nuevas jugadoras, el ajedrez femenino argentino salió de su estancamiento y promete seguir creciendo. También valora el impacto de la serie Gambito de Dama, muy popular en Netflix: “Fue muy significativa por todo lo que divulgó, generó, y modificó la mirada de la gente sobre el juego y puso en tendencia al ajedrez. Se tenía la idea de que el ajedrez es tedioso, pero la serie puso de manifiesto que es emocionante y divertido, y motivó que muchos se acerquen a practicarlo.”

Cuando LA NACION le consultó a María José qué era el ajedrez para ella, me dijo algo definitivo: “El ajedrez es mi vida, me abrió muchas puertas, me hizo conocer gente maravillosa, me dio amigos. Dedicarme al ajedrez me llena el corazón, no imagino mi vida sin este deporte”. Está claro que, con semejante espíritu, y la fortaleza de carácter que muestra en cada partida, María José Campos puede llegar muy lejos.

El análisis

Y ahora veamos una pincelada de su talento. A la siguiente posición se llegó en una partida entre María José Campos (blancas) y Joaquín Fiorito, uno de los jóvenes más talentosos y prometedores del ajedrez argentino. Las negras esperaban 1.Tc8+ Af8, y luego la dama negra puede retornar por la diagonal a3/f8 para afirmar la defensa. Pero María José, mediante una sutil jugada intermedia, rompió la defensa negra.

El detalle de la partida entre Campos y Fiorito LA NACION

1.Cb1! (el caballo mueve a una casilla aparentemente inofensiva, pero desde allí descoloca a la dama negra) Db2 2.Tc8+ Af8 3.De7! Af5 4.Txf8+ Rh7 5.Txf7 Ag6 6.Tf8 Dxb1 7.Dd8 Af5 8.De8! (le quita al rey la casilla de escape g6, lo que produce una figura de mate inevitable, ya que si el peón “g” mueve, el subsiguiente jaque de la dama en f7 es mate) (1-0)