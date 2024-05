Alquiló una cancha de fútbol para el cumpleaños de su hijo y el “Gordo ventilador” se sumó al partido: su reacción ante una atajada

Escuchar

El “Gordo Ventilador” volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero no por alentar a San Lorenzo desde la tribuna en el Nuevo Gasómetro, ni por cantar una nueva canción en la previa de algún partido de la liga local, sino que esta vez se sumó al cumpleaños de un chico que decidió festejarlo en una cancha de barrio con sus amigos.

Cada cierto tiempo, el reconocido hincha del Ciclón Mariano Jordan, o mejor conocido por el apodo “Gordo ventilador”, vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales. Y es que a pesar del paso de los años, su distintivo gesto girando la camiseta con el torso al descubierto y su entrañable carisma continúan despertando el interés del público.

En las últimas horas, circuló un curioso video que se viralizó específicamente la red social X. Se trata de un fragmento de a penas 20 segundos en donde quedó retratada una nueva aparición de Jordan a los gritos y lamentándose un gol errado en un partido de fútbol cinco en donde jugaban un grupo de jóvenes.

“ Ay, no. Ay, no, te saco ”, se alcanza a distinguir que exclama el “Gordo ventilador” al comienzo del clip mientras otra persona reacciona a los lamentos mirando a cámara con una carcajada. De fondo, Jordan mira al cielo y se toma la cabeza.

“ Arquero lo que sacaste, mi vida ”, le resalta a uno de los jóvenes que estaba bajo los tres palos con los guantes de portero puesto. “ Aparte el chabón te chutó re bien ”, sumó, y usó una típica palabra de España para referirse al “tiro” al arco de uno de los chicos del equipo rival.

El video fue compartido por diferentes cuentas de X y también apareció en Instagram Reels y YouTube Shorts. En todas las publicaciones se repetía un patrón: cientos de usuarios destacaban la “buena onda” de Mariano para participar en el mencionado partido. Algunos sostenían que fue contratado para aparecer, mientras que otros aseguraban que fue mera casualidad.

La conversación de WhatsApp por donde se habría contratado a Mariano Jordan

Quienes argumentaban la primera hipótesis, se valían de una captura de pantalla que también circuló a la par del video, en donde quien pareciera ser el padre del chico que cumplía años, recibía el número privado Mariano Jordan para llamarlo y contratarlo con la intensión de hacer presencia en el festejo. Sin embargo, esto no pudo ser corroborado a pesar de las diferentes versiones.

Quién es el “Gordo ventilador”

Mariano Jordan, de 43 años, es el “Gordo ventilador”. Este es un personaje que nació en el codo de la popular del Nuevo Gasómetro en agosto de 2007. Como contó a LA NACION, el gesto que lo convertiría en una reconocida figura de las redes sociales y el folclore del fútbol, le surgió cuando San Lorenzo había salido campeón del Torneo Clausura con Ramón Díaz. Se sacó sus prendas superiores y empezó a agitar los brazos con la remera en la mano en forma de hélice.

Mariano estaba solo, inquieto, en la cancha y de pronto se le ocurrió una idea: que los plateístas empezaran a querer pararse y gritar, que se movieran. “De repente, que pin que pan, algunos se coparon, otros no; agarré y me puse a revolear con la remera y un buzo, después me saqué todo… tenía mucha adrenalina. También le metí bailes: la gente se copó”, contó en una entrevista con este medio. La “gente” eran nenes. Mariano era su payaso. Después le hicieron notas y él repetía: “No a la droga ni a la violencia”. Para que el mensaje les llegue a los chicos.

LA NACION