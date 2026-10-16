Amor, mate y tribuna: el dulce momento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la práctica de sus hijos

Ser una de las máximas figuras del fútbol mundial no le impide a Lionel Messi disfrutar de las cosas simples de la vida, especialmente cuando se trata de acompañar a sus hijos en sus primeros pasos deportivos. En las últimas horas, un tierno momento protagonizado por el rosarino y Antonela Roccuzzo acaparó todas las miradas en las redes sociales.

Un tierno momento protagonizado por el rosarino y Antonela Roccuzzo acaparó todas las miradas en las redes sociales @antonelaroccuzzo

La pareja dijo presente en las instalaciones de la academia del Inter Miami para seguir de cerca los partidos de las divisiones infantiles. Mientras Ciro —el menor de los hermanos, quien integra la categoría U8— disputaba su encuentro, las cámaras capturaron una faceta relajada y familiar del excapitán argentino.

En las imágenes que circularon se puede ver a Messi sentado al borde de la cancha, descalzo, con su clásico equipo de mate en mano y concentrado en su celular —instante en el que incluso se puso de pie para registrar con su teléfono las jugadas de los chicos—. A su lado, su esposa, quien tampoco se perdió un solo detalle de la actuación de los pequeños futbolistas.

Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi en un partido infantil (Foto: Captura El tierno momento familiar de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. (Video: IG/antonela_updates)

Sin embargo, el detalle que derritió a los fanáticos ocurrió segundos después: en medio de la charla y la atenta mirada al partido, Antonela se inclinó hacia él con total naturalidad para brindarle una tierna caricia en la espalda, un gesto de afecto y complicidad mutua que dejó en evidencia la solidez de la pareja tras años de amor y compañerismo.

Cabe destacar que no es la primera vez que se los ve involucrados en la rutina deportiva de sus hijos. Tanto Thiago, Mateo como Ciro forman parte de las inferiores del club de Florida, lo que convierte los fines de semana en un auténtico plan familiar donde los padres se quedan en la tribuna como un espectador más.

Amor, mate y tribuna: el dulce momento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la práctica de sus hijos

La fotografía cotidiana llega en un momento de plena actividad para el rosarino. Tras su despedida de la selección argentina en el estadio Monumental, donde vivió un emotivo momento rodeado de afecto, el capitán regresó a Estados Unidos para enfocarse de lleno en el Inter Miami. Con el equipo ya clasificado a los playoffs de la MLS, Messi demuestra una vez más que sabe equilibrar la alta exigencia del deporte profesional con su rol más preciado: el de padre y compañero presente.