El posteo de despedida de Lionel Messi tras su último partido con la selección argentina

Luego de jugar su último partido con la selección argentina en el triunfo por 3 a 0 ante Benín en el Monumental, Lionel Messi publicó una emotiva carta de despedida en sus redes sociales, con una mención especial a Diego Maradona.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, manifestó el astro.

El posteo de Lionel Messi en Instagram

Asimismo, el 10 remarcó que aún le quedó mucho por decir tras el discurso que brindó desde el centro del campo una vez finalizado el amistoso y señaló que le es imposible decir todo lo que siente solo con unas palabras.

“Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, dijo.

A su vez, y después de agradecerles a su familia, amigos, compañeros y técnicos, Messi le dedicó unas palabras a Maradona.

Una de las imágenes que compartió el 10 en su posteo @LionelMessi

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, expresó.

Además, le agradeció a los clubes en los que jugó por respetar “siempre” sus sentimientos y permitirle dedicarse a su país cada vez que tocaba ponerse la camiseta de la selección.

“Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, cerró.

La repercusión fue inmediata. En menos de diez minutos, la publicación superó el millón de “Me gusta” y acumuló miles de mensajes. Entre ellos apareció uno especialmente significativo: el de Cristiano Ronaldo, su gran rival futbolístico durante buena parte de su carrera.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el portugués. El mensaje de CR7 se sumó así a las reacciones que provocó la despedida del capitán argentino, esta vez fuera de la cancha, después de más de dos décadas con la camiseta de la selección.

La publicación llegó un día después de una despedida que tuvo casi todo lo que Messi podía pedir. Ante un Monumental que tuvo al capitán como destinatario excluyente, la Argentina goleó por 3 a 0 a Benín y el número 10 participó de los tres goles: asistió a Nicolás Otamendi en el primero, intervino en la acción que terminó con el golazo de Nico Paz y convirtió de penal el tercero.

Ese último festejo cerró su cuenta con la camiseta albiceleste en 126 goles en 208 partidos, después de un recorrido de más de 21 años que había comenzado el 17 de agosto de 2005. Además, terminó su etapa internacional con 69 asistencias y cuatro títulos con la selección mayor: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar de ese mismo año.

El martes, una vez terminado el encuentro, Messi había tomado el micrófono en el centro del campo para dirigirse al público. Un día más tarde eligió las redes sociales para completar aquello que, según reconoció, no había podido expresar en el Monumental.