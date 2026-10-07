El profundo posteo que Anto Roccuzzo le dedicó a Messi tras la despedida de la selección: “Hay noches que explican una vida entera”

A un día de la emotiva despedida de Lionel Messi de la selección argentina, Antonela Roccuzzo recurrió a sus redes sociales para expresar lo que significó para ella acompañar al futbolista durante una de las noches más especiales de su carrera profesional.

A través de su cuenta de Instagram, la rosarina publicó una galería de fotografías que retrataron diferentes momentos de la jornada. Además de las imágenes del capitán argentino, sumó postales familiares junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes también tuvieron un papel especial durante la despedida.

Antonela Roccuzzo compartió las mejores fotos de la despedida de Lionel Messi (Foto: Instagram @antoroccuzzo)

“Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas”, comenzó, junto a un emoji de una carita emocionada. “Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”, agregó.

El sentido posteo de Antonela Roccuzzo en Instagram (Foto: Captura de pantalla de Instagram @antonelaroccuzzo)

Además, le recordó que el cariño que le brindó el público fue fruto de su arduo trabajo durante más de 20 años defendiendo los colores celeste y blanco: “Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta. Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando Lionel Messi estuvo junto a sus hijos en el campo de juego (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Por último, como el gran amor de su vida, pero también como su hincha más fiel, le agradeció por haberla hecho vivir los mejores años de la selección. “¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamosss, @leomessi. Siempre con vos", concluyó.

Antonela publicó también una foto de la sonrisa de Messi tras su último partido con la Selección (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El posteo rápidamente se volvió viral y miles de personas decidieron sumarse en comentarios a dejarles palabras de cariño y admiración a toda la familia Messi. Una de las primeras en hacerlo fue Evangelina Anderson, quien le escribió: “¡Los queremos tanto!”.

Antonela ingresó al campo de juego luego de que se terminara el partido de Argentina frente a Benin (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sumó: “Hermosa familia”. Otra de las mujeres de La Scaloneta que le dejó sus cariños fue Muriel López Benítez, esposa de Lisandro “Licha” Martínez, quien se limitó a poner muchos emojis de corazones rojos y caritas de llantos. Antonela les reaccionó a ambas con un like, lo que dejó en evidencia su amistad y cariño con las jóvenes integrantes del grupo.