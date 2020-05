Sebastián Villa será indagado hoy por violencia de género Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 14:24

Hoy, el jugador de Boca Sebastián Villa será indagado en la causa de violencia de género que comenzó después de una denuncia de su novia, Daniela Cortés. El delantero colombiano está imputado de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real con coacción agravada .

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. De esta manera, con la eximición de prisión, Villa, representado por el abogado Martín Apolo, se asegura continuar en libertad durante el proceso judicial. De ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el futbolista podría recibir una pena de hasta diez años de prisión, informó el abogado de Cortés, Fernando Burlando .

La decisión de otorgar la eximición de prisión, poco antes de la declaración indagatoria, fue decidida por el juez de Garantías Javier Maffucci Moore , después de una presentación de la defensa de Villa.

Daniel Cortés, la joven que denunció al jugador de Boca Sebastián Villa Crédito: Instagram @danicortesms

En su resolución, el magistrado reiteró la prohibición de Villa de mantener cualquier tipo de contacto con Cortés y sus familiares, ya sea directo o por medio de otras personas.

La causa está a cargo de la fiscal Verónica Pérez. Laa audiencia de declaración indagatoria sera será virtual, por el sistema de videoconferencia múltiple. Entre las pruebas incorporadas por la fiscalía, fuentes judiciales indicaron que se encuentran los testimonios de una hermana y una amiga de Cortés residentes en Colombia, aunque -según allegados a la defensa del jugador- ninguna de ellas "estuvo nunca en la Argentina", informó la agencia de noticias Tálm.

Burlando adjuntó a la causa una serie de conversaciones entre el futbolista de Boca y Cynthia, hermana de Cortés, en la que se refieren a las agresiones, con fotos incluidas. Son varios fragmentos de WhatsApp en los que, por ejemplo, el futbolista reconoció la violencia. Allí, Villa admitió en más de una oportunidad que golpeó a su novia. "La amo, no sé qué me pasó. Se me fueron las luces", escribió.

Otra de las conversaciones data del 4 de abril, a las 4.24 de la mañana. Cortés trató de realizar una videollamada con su hermana, que le escribió a las 8.04. "¿Qué pasó? Usted llamándome a las 4.24 AM", preguntó Cynthia. "Mana, Sebastián me pegó. Ya no doy más", respondió la ex novia del futbolista. "Estábamos jugando parchís los dos y yo le gané y me cogió del pelo", lo acusó.

Burlando también contó que hay audios que comprometen a Villa respecto al embarazo que habría perdido Daniela Cortés por una presunta golpiza. Cynthia Cortés aportó otro chat con el delantero, en el que asegura "nosotros vamos a ser papás. Tiene dos meses" y agrega que se enteraron "por una prueba de orina".