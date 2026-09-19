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Argentina ya ganó más de 100 medallas en los Juegos Suramericanos 2026: así está el medallero

Tras varios días de competencia, Brasil se mantiene en la cima del medallero, con la delegación albiceleste y Colombia como principales competidores

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La Argentina está teniendo una participación destacada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en los que hace de local
La Argentina está teniendo una participación destacada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en los que hace de localSanta Fe 2026 (Juan José García)

Este viernes se realizó la sexta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el que participan más de 4.000 deportistas de 15 países de la región, y se entregaron varias medallas que contabilizan para la clasificación general. Brasil se mantiene en la cima del medallero, con la Argentina y Colombia como principales competidores.

La Argentina tiene una delegación de 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres. En la última edición, realizada en Asunción, Paraguay, en 2022, quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 197 medallas (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce). Brasil culminó en lo más alto del podio al igual que en Santiago 2014 y Brasilia 2002.

Parte de la delegación nacional en la fiesta del Comité Olímpico Argentino en la Casa Suramericana 2026
Parte de la delegación nacional en la fiesta del Comité Olímpico Argentino en la Casa Suramericana 2026COA

En esta edición hay 43 deportes y 60 disciplinas, de las cuales 34 otorgan plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027: las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco pruebas del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

Toda la participación de los deportistas argentinos se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmite todos los juegos en vivo de manera gratuita y ofrece la posibilidad de alternar señales para ver todos los deportes en vivo.

  • DSports.
  • TyC Sports.
  • Canal de Youtube de TyC Sports.
  • Panam Sports.

Las disciplinas se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata se desarrolla el surf y en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, en el shopping Norcenter, el bowling.

Mar del Plata es la sede del surf en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Mar del Plata es la sede del surf en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026Mauro V. Rizzi

Países participantes

  • Argentina
  • Aruba
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Curazao
  • Ecuador
  • Guyana
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Surinam
  • Uruguay
  • Venezuela

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición

  • La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.
  • Rosario, Argentina, 1982: Argentina.
  • Santiago, Chile, 1986: Argentina.
  • Lima, Perú, 1990: Argentina.
  • Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.
  • Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.
  • Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.
  • Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.
  • Medellín, Colombia, 2010: Colombia.
  • Santiago, Chile, 2014: Brasil.
  • Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.
  • Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.
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